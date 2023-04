TvN Rilis Teaser Pertama Tale of the Nine Tailed 1938, Lee Dong Wook Kembali ke Masa Lalu

Lee Dong Wook akan kembali berperan dalam drama Tale of the Nine Tailed 1938. Lee Dong Wook dikisahkan melakukan perjalanan kembali ke tahun 1938.

TRIBUNNEWS.COM - Belum lama ini, tvN merilis teaser pertama untuk drama thriller fantasi berjudul Tale of the Nine Tailed 1938.

Dalam teaser tersebut, Lee Yeon (Lee Dong Wook) kembali berperan sebagai gumiho, rubah berekor sembilan.

Lee Yeon terjebak dalam insiden tak terduga yang akan melakukan perjalanan kembali ke tahun 1938.

Ia berkata, "Dunia tempat saya berada, telah mulai berputar."

Lee Yeon terjerat dalam keadaan tak terduga yang menyebabkannya melakukan perjalanan kembali ke tahun 1938 saat Jepang berkuasa atas Korea.

Kisah pada Tale of the Nine Tailed 1938 akan mengambil kisah hidup yang berbeda dari Lee Yeon.

Sebab tahun 1938 menjadi masa paling kacau yang pernah dijalani Lee Yon.

Saat Lee Yeon terjebak di masa lalu, ia pun berjuang untuk menemukan jalan kembali ke masa depan.

Dikutip dari MyDramaList, pada season 1, drama Tale of the Nine Tailed yang tayang sejak 7 Oktober 2020 memperoleh rating sebesar 5,80 persen.

Di season 1, Jo Bo Ah yang berperan sebagai Nam Ji Ah berusaha mencari kebenaran di balik kematian orang tuanya.

Nam Ji Ah meminta bantuan kepada Lee Yeon yang memiliki hubungan dengannya.

Sayangnya, dalam season 2, Jo Bo Ah tidak akan ikut berperan.

Sebagai gantinya, ada aktris Kim So Yeon yang akan berperan sebagai Ryu Hong Joo.

Ryu Hong Jo merupakan seorang roh penjaga gunung di barat yang kemudian berbaur dengan dunia manusia dan menjadi pemilik restoran kelas atas di Gyeongseong.