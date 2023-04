Daftar Film dan Serial Terbaru Netflix Minggu Ini: Ada Dokumenter Lewis Capaldi dan Serial Beef

TRIBUNNEWS.COM - Simak daftar film dan serial terbaru Netflix yang dirilis minggu ini.

Ada film dan serial terbaru di Netflix yang dirilis mulai 3 April hingga 8 April 2023.

Daftar film dan serial terbaru di Netflix di antaranya adalah film Domenter Lewis Capaldi, serial beef season 1, dan film Hunger.

Netflix adalah layanan streaming yang menawarkan beragam acara TV, film, anime, dokumenter, dan lainnya.

Film atau serial yang ada di Netflix dapat disaksikan dengan cara berlangganan atau masuk ke akun aplikasi dan web Netflix.

Lantas apa saja film dan serial terbaru di Netflix pekan ini?

Simak daftar film dan serial terbaru di Netflix, dilansir dari whats-on-netflix berikut ini.

Daftar film dan serial terbaru yang dirilis minggu ini di Netflix

Rilis Senin, 3 April 2023

- Magic Mixes (Season 1)

- Surviving R. Kelly: Part III (Season 3)

Rilis Selasa, 4 April 2023

- Mo’Nique: My Name is Mo’Nique (2023) Netflix Original

- The Signing (Season 1) Netflix Original