Jimin BTS Jadi Artis Solo Korea Selatan Pertama yang Puncaki Tangga Lagu AS

Tangkapan Layar Musik Video Set Me Free P.2 Milik Jimin BTS

Jimin BTS dalam Musik Video 'Set Me Free P.2' - Jimin, anggota dari supergrup K-pop BTS, telah mengukir sejarah sebagai artis solo Korea Selatan pertama yang menempati posisi No. 1 di tangga lagu teratas AS