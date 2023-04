Lirik Lagu Rainbow - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Rainbow yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria dibawah naungan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Rainbow pada 10 Mei 2021.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM satu tahun lalu, penampilan NCT Dream membawakan lagu ini di panggung, sudah diputar lebih dari 12 juta kali pada Selasa (5/4/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 52 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-10 dari album pertama NCT Dream yang bertajuk Hot Sauce.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Rocket yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Rainbow - NCT Dream

[Verse 1]

Chagawotdeon biga gaein

Pureun haneul jeo kkeute geollin

Yunanhi deo seonmyeonghan mujigae bicheul bwa

Meomchwo itdeon sigandeul sai

Donggeurake unneun ilgop bit

Nae mamsoge kkoja dun

Chaekgalpi gata nan

[Pre-Chorus]

Yeogiseo tto eodiro

Gaya halji moreudeon

Biwodun nae huin yeobaek wiro

Neon useumyeo son heundeureo

[Chorus]

Sum gappatdeon oneurui kkeute

Hamkkein seoroe gidae

Urin nuneul gamgo pyeonhi jami deulgo

Dasi kkumeul kkugo

Sueopsi dasi sijakdoel

Jogeumeun natseon naeildo

Gwaenchaneul geot gata nunbusil geot gata

Neowa nae mameul ieojuneun rainbow

[Verse 2]

Gamjeonge jeojeoseo

Maeumsok du gureum saie kkin

Neoui misoreul daleun rainbowreul tteoollyeo

Ilgop gaji saekdeurui

Geuttaeui geu moseup geudaero

Hangsang geuraetdeut seoro sonjapgo ttwieo

Jigeum idaero

Jeongsineopsi dallyeowa gire kkeute bichwojin

Areumdaun moseupdeul gieokal su itge

Chaekgalpireul noa (Girl)

Yeah, nuga mworaedo sanggwaneopsi

Gieongnaneun daero oechyeo da

Looking like a blur but

Geuraedo fine geuttaecheoreom gieokdwaejugil

[Pre-Chorus]

Jinaon nae moseubi

Heurithaejin eoneu nal

Mundeuk maju bon ne moseube

Tto hanaui naega isseo

[Chorus]

Sum gappatdeon oneurui kkeute

Hamkkein seoroe gidae

Urin nuneul gamgo pyeonhi jami deulgo

Dasi kkumeul kkugo

Sueopsi dasi sijakdoel

Jogeumeun natseon naeildo

Gwaenchaneul geot gata nunbusil geot gata

Neowa nae mameul ieojuneun rainbow

[Post-Chorus]

Hamkke kkwo on kkumdeureun tto

Nugungaui kkumi dwaegago

Urin gateun kkumsogeuro

[Bridge]

I kkum ane dasi saeropge

Sijakdoel iyagi

Kkeuteopsi seolleineun page

Cheot munjange damgil neon

Naui gajang binnaneun kkum