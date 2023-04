5 Hari Rilis Flower, Jisoo BLACKPINK Raih Piala Pertama di Show Champion, Kalahkan Jimin BTS

TRIBUNNEWS.COM - Jisoo BLACKPINK telah sukses merilis album perdananya bertajuk ME pada Jumat (31/3/2023).

Dalam album ME Jisoo BLACKPINK terdiri dari dua track, yakni lagu Flower dan All Eyes On Me.

Belum sepekan lagu Flower dirilis, telah menghantarkan Jisoo BLACKPINK meraih piala pertamanya di Show Champion, Rabu (5/4/2023) waktu setempat, dilaporkan Soompi.

Lagu Flower berhasil mengungguli para nominasi lainnya seperti lagu EUNOIA dari Billlie, lagu Love Me Like This milik NMIXX, hingga lagu To You yang dinyanyikan oleh WSG Wannabe.

Bahkan, lagu Flower milik Jisoo juga mengungguli karya Like Crazy dari Jimin BTS.

Piala ini menjadi prestasi pertama Jisoo selama debutnya menjadi solois.

Bahkan mencetak rekor sebagai solois wanita Korea Selatan tercepat yang meraih kemenangan pertama di acara musik.

Tercatat hanya berselang lima hari dari debutnya, Jisoo sudah berhasil membawa pulang piala kemenangan.

Diketahui hingga kini, Jisoo belum pernah tampil solo di program manapun.

Dirinya baru mengkonfirmasi akan tampil di program musik Inkigayo SBS pada 9 April, mendatang.

Lantaran kini Jisoo tengah disibukkan dengan promosi setelah debut album solonya.

Hingga latihan untuk penampilannya bersama BLACKPINK di Coachella.

Apalagi tur dunia BLACKPINK bertajuk BORN PINK hingga kini juga masih berlangsung.

Jadwal terdekat, BLACKPINK akan tampil dalam tur di Toyko, Jepang pada Sabtu (8/4/2023) nanti.

Jisoo BLACKPINK membagikan alasan memilih tembang Flower dan All Eyes On Me dalam album solonya. Menurut Jisoo, lagu Flower paling mewakili dirinya. (YouTube BLACKPINK)

