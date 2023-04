Lirik Lagu dan Terjemahan We Will Not Grow Old - Lenka: Underneath This Adolescent Sky

Inilah lirik Lagu dan Terjemahan We Will Not Grow Old yang dipopulerkan oleh Lenka.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan We Will Not Grow Old yang dipopulerkan oleh Lenka.

Lagu We Will Not Grow Old dirilis pada tahun 2008 dalam album Lenka.

Lagu Lenka yang berjudul We Will Not Grow Old itu memiliki genre musik pop dengan durasi 3 menit 23 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan We Will Not Grow Old yang dipopulerkan oleh Lenka dalam artikel berikut:

You and me will be lying side by side

Anda dan saya akan berbaring berdampingan

Forever forever

Selamanya Selamanya

Underneath this adolescent sky

Di bawah langit remaja ini

Together together

Bersama-sama

And you will hold my heart inside your hand

Dan Anda akan memegang hati saya di dalam tangan Anda

And You’ll be the one, the one to tell me

Dan kau yang akan memberitahuku

Oh, we’ve got a long, long way to go

Oh, kita punya jalan yang panjang dan panjang

To get there

Untuk sampai ke sana

We’ll get there

Kita akan sampai di sana

But oh, if there’s one thing that we know

Tapi oh, kalau ada satu hal yang kita tahu