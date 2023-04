5 Lagu IU yang Populer di Spotify: Eight, BBIBBI hingga LILAC

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 5 lagu IU yang populer di Spotify.

Lee Ji Eun atau yang dikenal dengan IU merupakan penyanyi dan penulis lagu di bawah naungan EDAM Entertainment.

Nama panggung IU berasal dari frase 'I and You' yang melambangkan orang biasa menjadi satu melalui musik, dikutip dari MyDramaList.

Pada 18 September 2008, IU memulai debutnya di Mnet M! Countdown dengan merilis single yang bertajuk 'Lost Child'.

Namun nama IU mulai dikenal banyak orang melalui lagu hitnya yang bertajuk 'Good Day'.

Dengan kesuksesan kariernya di dunia musik, IU dijuluki sebagai 'Ratu/Dewi Musik'.

Berikut 5 lagu IU yang populer di Spotify:

1. Eight (feat. Suga BTS) (245 Juta)

Baca juga: IU dan Suga BTS Ceritakan Kisah Persahabatan Keduanya, Sudah Terjalin Selama 5 Tahun

Lagu 'Eight' merupakan lagu kolaborasi IU dengan Suga BTS.

Lagu 'Eight' dirilis pada 6 Mei 2020.

Lirik:

So are you happy now

Finally happy now yeah

Mweo geudaeroya nan

Da ireobeorin geot gata

Modeun ge mamdaero wattaga insado eopshi tteona

Idaeroneun mueotto saranghago shipji ana

Da haejil daero haejyeobeorin

Gieok sogeul yeohaenghae