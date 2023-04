Aktris Kwon Ah Reum Telah Ditambahkan sebagai Pemeran dalam K-Drama Joseon Attorney: A Morality

TRIBUNNEWS.COM - Kwon Ah Reum dinyatakan akan bergabung dengan K-drama MBC, Joseon Attorney: A Morality.

Pada 10 April, secara resmi dikonfirmasi Kwon Ah Reum akan ditambahkan ke dalam pemeran drama sejarah K-drama Joseon Attorney: A Morality yang kini sedang berlangsung .

Dikutip dari MyDramaList, serial Joseon Attorney: A Morality yang dibintangi oleh Woo Do Hwan, Bona WJSN, Cha Hak Yeon VIXX, Chun Ho Jin, Song Geon Hee, dan Choi Hyun Jin ini menggambarkan tentang perjalanan pengacara Joseon bernama Kang Han Su.

K-drama ini merupakan karya kolaborasi antara sutradara Lee Han Joon dan Kim Seung Ho, serta penulis Choi Jin Young dan Jung Ho Rak.

Joseon Attorney: A Morality ini tayang setiap Jumat dan Sabtu pukul 21:50 KST di MBC.

Dalam K-drama tersebut, Kwon Ah Reum akan berperan sebagai Young Sil, seorang pengantin muda.

Dia akan bekerja sama dengan Kang Han Soo dan akan mengungkap kisah di balik luka yang menyakitkan.

Kwon Ah Reum (MyDramaList)

Ini akan menjadi K-drama sejarah pertama Kwon Ah Reum sejak debutnya.

Diketahui, Kwon Ah Reum telah melakukan debut aktingnya sejak 2020, lalu.

Kwon Ah Reum telah membintangi berbagai K-drama seperti Thumbs Up Feeds Me, Back to the 2008, Dear X Who Don't Love Me, Salon De Nabi, The Witch Store Reopening, dan masih banyak lagi.

Sinopsis dan Poster Joseon Attorney: A Morality

Drama Joseon Attorney: A Morality berkisah tentang pengacara Kang Han Su.

Pengacara Kang Han Su merupakan seorang oejibu atau pengacara pada dinasti Joseon.

Dia berusaha keras membalas kematian orang tuanya melalui persidangan.