Lampaui Justin Bieber, BLACKPINK jadi Artis yang Paling Banyak Ditonton di YouTube

TRIBUNNEWS.COM - Girl group asal Korea Selatan, BLACKPINK kembali mencetak pencapaian baru.

BLACKPINK dinobatkan sebagai artis musik terpopuler secara global di YouTube.

Mengutip Kbizoom, BLACKPINK tercatat jadi artis yang paling banyak ditonton di YouTube dengan lebih dari 30.099.952.179 penayangan.

Data ini membuat BLACKPINK resmi melampaui popularitas Justin Bieber di YouTube.

Dengan pencapaian tersebut, BLACKPINK mengamankan posisinya sebagai salah satu artis musik paling populer dan berpengaruh di dunia.

Kesuksesan BLACKPINK di YouTube bukanlah pencapaian yang mengejutkan.

Pasalnya BLACKPINK secara konsisten memecahkan rekor dan mendapatkan banyak pengikut sejak debut mereka pada tahun 2016.

Lebih dari separuh video paling populer di saluran YouTube BLACKPINK memiliki lebih dari satu miliar penayangan.

Di antaranya video klip Kill This Love (2019), BOOMBAYAH (2016), AS IF IT'S YOUR LAST, (2017), hingga How You Like That (2020).

Selain menjadi artis yang paling banyak ditonton di YouTube, BLACKPINK juga mendapatkan predikat artis dengan subscriber terbanyak di platform tersebut.

Musik BLACKPINK tidak hanya memikat penggemar di negara asalnya, tetapi juga mendapatkan banyak pengikut secara internasional.

Angka BLACKPINK di YouTube juga berfungsi sebagai bukti kekuatan mereka di media sosial.

Diwartakan sebelumnya, BLACKPINK kembali menggeser NewJeans di urutan pertama girl grup terpopuler untuk bulan ini.

