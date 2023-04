Suga BTS Jadi Bintang Tamu di Podcast IU, Protes Tak Diundang ke Konsernya

TRIBUNNEWS.COM - Suga BTS menjadi bintang tamu di podcast YouTube IU "IU's Palette" pada Senin (10/4/2023) pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

IU dan Suga BTS sebelumnya pernah berkolaborasi dengan single Eight pada Mei 2020.

Keduanya kini berkolaborasi lagi untuk lagu People PT.2.

Di podcast IU, Suga BTS mengatakan kekecewaannya karena tidak diundang di konser IU baru-baru ini.

Suga BTS berharap IU mengundangnya sebagai tamu di konser "The Golden Hour: Under the Orange Sun" untuk menyanyikan lagu Eight bersama, dikutip dari AllKpop.

"Aku pikir kamu akan mengundangku sebagai tamu konsermu, tapi ternyata tidak," kata Suga BTS.

"Ia (Suga BTS) bertanya kepadaku, 'Mengapa kau tidak mengundangku?' dan aku berkata 'Eight' adalah lagu pembuka.." kata IU.

"Setidaknya kamu bisa mengundangku, tapi aku bahkan tidak mendapat undangan," kata Suga.

IU membela diri dan menjelaskan, dia tidak mengundang kenalannya ke konsernya karena takut mereka akan kewalahan atau sibuk untuk hadir.

"(Konser) ini tidak direkam, aku juga tidak punya jadwal hari itu saat kamu konser," kata Suga BTS.

"Kami ingin mengundang, tapi kami tidak bisa membawa tamu untuk tampil di lagu pembuka. Bagian rapmu sangat pendek, jadi aku tidak bisa memintamu datang hanya untuk itu," kata IU.

Suga BTS terus bercanda dan menggoda IU karena tidak mengundangnya ke konsernya.

Ia lalu menyarankan cara lain bagi IU untuk menutupi kekecewaannya.

"Kalau begitu, ini akan berhasil. Saat aku melakukan konserku, kamu bisa datang untuk bernyanyi sebagai artis unggulan," kata Suga BTS.

IU dan Suga BTS di podcast YouTube IU "IU's Palette" yang tayang pada Senin (10/4/2023) pukul 18.00 waktu Korea Selatan. (YouTube IU's Palette)

