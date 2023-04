Lirik dan Terjemahan Lagu Ridin - NCT Dream: Riding and Rolling, Oh Baby

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Ridin' yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria di bawah naungan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Ridin' pada 29 April 2020.

Lagu berdurasi 3 menit 22 detik ini, diluncurkan sebagai track pertama dari mini album keempat NCT Dream yang bertajuk Reload.

Lirik lagu Ridin' mengungkapkan semangat grup dan aspirasi yang baru ditemukan saat mereka berjalan menuju jalan baru.

Mengutip Naver, member NCT Dream menyebut lagu Ridin' cocok didengarkan saat mengemudi.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Ridin' yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Ridin' - NCT Dream

[Refrain]

Geori wi teong bin deuthan i neukkim (Ridin' and rollin', oh baby)

Yeolgiro gadeuk chaewo reloading (Ridin' and rollin', oh baby)

Gyeonggyereul break, break out

Eodideunji gyeonwo bwa

Ijen uriga bangasoel danggyeo jal bwa

[Verse 1]

We're back, no more brakes

Modu da sit back

Ijen majuhae nal hyanghan scream

Oraen gidarimui kkeute bureul butyeo

Sidong geoneun sungan it's game over ya

Talk talk eodil gado

Talk talk nae yaegiro

Dadeul tteodeulsseokae (Ridin' and rollin', oh baby)

Jjijeojineun deuthan machareum wiro nan

Seoneul neomeoseo siganeul jayuropge

[Pre-Chorus]

Deo tteugeopge i sunganeul dalgwo

Burn up the road

Nal neomeoseol geuttaekkaji

[Chorus]

Geori wi teong bin deuthan i neukkim (Ridin' and rollin', oh baby)

Yeolgiro gadeuk chaewo Reloading (Ridin' and rollin', oh baby)

Gyeonggyereul break, break out

Eodideunji gyeonwo bwa

Ijen uriga bangasoel danggyeo jal bwa

Ridin' and rollin', oh baby (Reloading)

Ridin' and rollin', oh baby (Reloading)

Jigeum urin running (Jigeum urin running)

Reloading, oh yeah

Saeropge nal chaewo dasi

Saeropge nal chaewo dasi

[Verse 2]

Whip fast geochimeopsi haendeul deo kkeokkeo (kkeokkeo)

Bung tteuneun momeun machi like a roller coaster (coaster)

Teojil deut eksereul balbabwa

We outta control, ya, ya

We won't stop the racing till it's over, ya

Talk talk eotteon maldo

Talk talk i sungan sok

Uril seolmyeong mot hae (Ridin' and rollin', oh baby)

Gajang nunbusin i sokdoe ollata

Modu nollal geu jangmyeon sok uril hyanghae oh-oh-oh-oh

[Pre-Chorus]

Myeot beonigo hangyel ttwieoneomeo

Burn up the road

Dasi naeiri ol ttaekkaji

[Chorus]

Simjang sok teojil deuthan energy (Ridin' and rollin', oh baby)

Kkeutkkaji nareul deonjyeo reloading (Ridin' and rollin', oh baby)

Girogeun break, break out

Maebeon garachiwo ga

Ijen sesange uril sswa ollyeo jal bwa

Ridin' and rollin', oh baby (Reloading)

Ridin' and rollin', oh baby (Reloading)

Jigeum urin running (Jigeum urin running)

Reloading, oh yeah

Saeropge nal chaewo dasi

Saeropge nal chaewo dasi