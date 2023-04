Lirik dan Terjemahan Lagu ANL - NCT Dream: All Night Long, We Can Paint All Day

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu ANL yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria besutan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul ANL pada 10 Mei 2021.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, live clip lagu ini sudah diputar lebih dari 40 juta kali pada Jumat (7/4/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 46 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-7 dari album pertama NCT Dream yang bertajuk Hot Sauce.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu ANL yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Baca juga: Lirik Lagu Saturday Drip - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

Lirik Lagu ANL - NCT Dream

[Verse 1]

Nega eodiseo mueol hadeun eodil gadeun, oh

Nae meoritsogen neoga isseo

I'm sorry, I beg your pardon? Oh

Ne saenggakadaga tto nochyeosseo

[Refrain]

Nae modeun sunganeul chaegimjineun scene (chaegimjineun scene)

May I take your picture?

Chalkakago teotteurin flash

I just go with the flow, we call it

Love it's natural, baby naege heulleowa

[Pre-Chorus]

Byeol boril eopdeon jangmyеoneul chaewosseo

Your appеarance

Haneul wie dalgachi

Neoneun maeil bam tteooreune

[Chorus]

All night long

Amugeotdo mothae nan I don't care

All night long

Du nuneul gamado

Neolbeun haneure neoreul geurillae

Byeoldeureul ieo ireumeul butyeotji nan

All night long

Yeah, yeah, we can paint all day

Geurae wanbyeokae

[Verse 2]

Take it bamhaneurui moonlight

Take it geu yeopeui starlight

Yeah, I'll give it to you every night (Every night!)

Neowa haega jil ttaekkaji sky high

[Refrain]

Nae maeumui gyuchigeul aljana

Ojik yeoein geon neojana

Look at my face, it's not a game

Soneul jaba babe

Neol nochil ireun eopseo no way

Baca juga: Lirik Lagu Fire Alarm - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

[Verse 3]

Yeah, boineun daero mitgo sipeoseo nan nuneul gamasseo

Jami ojil anaseo nan kkumeul naega geuryeot uh, yeah

Amudo eomneun gose uri dulppunyeosseumhae

Ne saenggagi achimkkaji begaega dwae my babe

Where you at? nae siganeul da gajyeojwo

Neoui maeum ape tuk deonjigo wasseo

Bameun kkum soge uril ieojuneun bridge

Haneul wie dal nareul tteoollyeojwo

[Chorus]

All night long

Amugeotdo mothae nan I don't care

All night long

Du nuneul gamado

Neolbeun haneure neoreul geurillae

Byeoldeureul ieo ireumeul butyeotji nan

All night long

Yeah, yeah, we can paint all day

Geurae wanbyeokae