Song Hye Kyo Masuk Nominasi Aktris Terbaik Baeksang Arts Awards ke-59, Song Joong Ki Tersingkir

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Korea Selatan Song Hye Kyo dinominasikan sebagai Aktris Terbaik di Baeksang Arts Awards ke-59.

Berbeda dengan Song Hye Kyo, Song Joong telah tersingkir dari daftar nominasi di Baeksang Arts Awards.

Dikutip dari KBIZoom, Baeksang Arts Awards baru-baru ini telah mengumumkan finalis untuk setiap kategori, dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah tampil di sektor TV, film, dan teater selama setahun terakhir.

Dalam setiap kategori, Song Hye Kyo telah terpilih sebagai satu di antara nominasi sebagai Aktris Terbaik untuk penampilannya dalam serial Netflix yang berjudul The Glory .

Nominasi lain dalam kategori yang sama di antaranya ada Kim Ji Won dari My Liberation Notes JTBC, Kim Hye Soo untuk Under The Queen's Umbrella tvN, Park Eun Bin dalam Extraordinary Attorney Woo ENA, dan Suzy dalam Anna Coupang Play.

Song Hye Kyo (KBIZoom)

Namun, sayangnya Song Joong Ki tidak masuk dalam nominasi sebagai Aktor Terbaik tersebut.

Nominasi untuk Aktor Terbaik antara lain ada Son Seok Koo dari JTBC My Liberation Notes, Lee Byung Hun untuk drama tvN Our Blues, Jung Kyung Ho 'Crash Course in Romance', Lee Sung Min dari JTBC Reborn Rich, dan Choi Min Sik dari Kasino Disney+.

Song Joong Ki memang telah memainkan peran utama dalam JTBC yang berjudul Reborn Rich, akan tetapi nominasi tersebut malah jatuh ke tangan Lee Sung Min.

Song Joong Ki (KBIZoom)

Dengan demikian, Song Joong Ki telah tersingkir dari daftar nominasi Baeksang Arts Awards tahun ini.

Kendati demiikian, Song Joong Ki akan dijadwalkan untuk menghadiri Festival Film Cannes ke-76, di mana filmnya yang berjudul Bogota telah diundang secara resmi, bersama dengan Song Kang Ho.

Baeksang Arts Awards ke-59 ini akan diadakan pada 28 April di Paradise City di Pulau Yeongjong, Incheon.

Acara tersebut akan disiarkan langsung di beberapa saluran seperti JTBC, JTBC2, dan JTBC4, serta di TikTok.

(Tribunnews.com/Rinanda)