Isyana Sarasvati Didiagnosis Idap Lupus, Beri Pesan untuk Penggemar: Sehat Itu Mahal

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Isyana Sarasvati didiagnosis mengidap penyakit autoimun, salah satunya Systemic Lupus Erytematosus (SLE) atau lupus.

Kabar tersebut terungkap melalui unggahan di Instagram pribadi Isyana Syarasvati.

Isyana Sarasvati mengunggah foto dirinya bernuansa hitam putih dengan menunjukkan tangan kirinya yang terpasang infus.

Di fotonya itu, Isyana Sarasvati juga terlihat tersenyum walau harus terbaring di ranjang rumah sakit.

Melalui unggahannya itu, Isyana Sarasvati mengungkapkan alasannya sering mendatangi rumah sakit, yaitu karena sakit lupus yang diidapnya.

"Mungkin banyak yang bertanya-tanya aku kenapa, kaya bolak balik RS mulu beberapa waktu ke belakang."

"Intinya akhir taun lalu aku terdiagnosis autoimun, salah satunya SLE," tulis Isyana, dikutip dari Instagram-nya, Jumat (21/4/2023).

Isyana juga mengabarkan saat ini sedang mengalami gejala yang ditimbulkan oleh penyakit autoimun, yang disebut flare.

"Nah skrg Ig flare. Begitu. Hehe," tambahnya.

Mengutip laman resmi Kementerian Kesehatan, flare adalah timbulnya gejala secara tiba-tiba dengan derajat yang berat.

Flare biasanya terjadi karena dipicu oleh suatu hal, misalnya paparan sinar matahari atau stres.

Isyana Sarasvati mengabarkan kondisi kesehatannya. (Tangkapan layar Instagram @isyanasarasvati)

Lebih lanjut, istri dari Rayhan Maditra Indrayanto itu menyebut kondisi kesehatannya sudah membaik setelah mendapatkan perawatan.

"Sudah ditangani dengan sangat baik disini, feeling so so much better nowww," sambungnya.

Mengingat kondisinya, Isyana mengingatkan penggemarnya untuk selalu menjaga kesehatan.