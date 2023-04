Potret Song Joong Ki dan Katy Louise yang Kepergok Umbar Kemesraan saat Liburan di Roma

via Pinkvilla

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kumpulan foto aktor Korea Selatan Song Joong Ki yang terciduk penggemar bermesraan dengan sang istri di Italia.

Belum lama ini, Song Joong Ki dan sang istri, Katy Louis Saunders terlihat mengahabiskan waktu bersama dengan berlibur ke Roma, Italia.

Dalam salah satu momen yang diabadikan penggemar, Song Joongki tanpa ragu memamerkan kemesraannya dengan Katy Louis Saunders di hadapan publik.

Kemesraan yang diumbar Song Joong Ki yang berhasi diabadikan oleh penggemar itu diunggah di media sosial.

Dikabarkan, awalnya Song Jong Ki tak menyadari telah dibuntuti penggemar yang mengambil fotonya dengan Katy Louis Saunders.

Namun, setelah sadar dibuntuti, Song Joong Ki dan Katy justru semakin menunjukkan kemesraan mereka.

Berikut potret mesra Song Joong Ki dan Katy Louis Saunders:

Song Joong Ki (kiri) dan Katy Louis Saunders (kanan) berjalan-jalan berdua saat liburan di Roma, Italia. (sjkwings1985)

Song Joong Ki menggandeng Katy Louis Saunders sambil menikmati suasana di Roma, Italia. (sjkwings1985)

Song Joong Ki terlihat sedang mendengarkan ucapan Katy Louis Saunders sambil keduanya tetap berjalan. (sjkwings1985)

Song Joong Ki (kiri) dan Katy Louis Saunders (kanan) tampal mulai sadar ada yang memotretnya. (sjkwings1985)

Song Joong Ki merangkul pundak Katy Louis Saunders, tampaknya ia mulai sadar sedang difoto. (sjkwings1985)

Dari foto-foto yang beredar, Song Joong Ki tampak menjaga sang istri yang tengah mengandung buah hati mereka.

Penampilan mantan suami Song Hye Kyo ini menuai sorotan dari netizen.

Pasalnya Song Jong Ki kini tampil dengan berkumis tipis.

Bahkan netizen menyebut aura kebapakan sudah terpancar dari bintang drama Vicenzo ini.

Penampilan Song Joong Ki setelah Menikah Lagi Pernah Menjadi Sorotan

Sebelumnya, penampilan Song Joong Ki setelah menikah dengan Katy sudah pernah menjadi sorotan, hingga membuat penggemar khawatir.

Diketahui, Song Joong Ki mengkonfirmasi hubungan asmaranya dengan Katy Louise Saunders pada Desember 2022.