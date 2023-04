Jadwal Acara TV Minggu, 30 April 2023: Pintu Berkah di Indosiar, Imperfect The Series di TRANS 7

Inilah jadwal Acara TV Minggu, 30 April 2023 Anda bisa saksikan tayangan sinetron Pintu Berkah di Indosiar dan Imperfect The Series di TRANS 7.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Minggu (30/4/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel Kompas TV terdapat tayangan Urban Cook, Sasaran, Gelar Perkara, Satu Meja The Forum, dan Kilas Kompas.

Kemudian di ANTV Lensa Olahraga, Shiva, Barbie And The Magic Of Pegasus, Imlie, Paku Kuntilanak, dan Demonic Beauty.

Selanjutnya, dalam channel TRANS 7 Selebrita Pagi On The Weekend, Imperfect The Series, Jejak Si Gundul, Makan Receh dan Firaun Tutankhamun.

Anda bisa saksikan Islam Itu Indah, Good Morning, Tanah Air Beta, Dunia Punya Cerita, Bikin Laper, dan Insert Story di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Best Kiss, Pintu Berkah Siang, Mudik Asyik, Magic 5, Cinta Yang Tak Sederhana, dan Mega Film Asia.

Inilah jadwal Acara TV Sabtu, 1 April 2023 terdapat tayangan Pintu Bekrah di Indosiar dan Bikin Laper di TRANS TV. (Tangkapan Layar Instagram @pintuberkah.indosiar)

Berikut jadwal acara TV Minggu, 30 April 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Kompas TV

04:30 - 07:00

Kompas Pagi Akhir Pekan

07:00 - 08:30

Sapa Indonesia Pagi

08:30 - 09:00

Bincang Kita

09:00 - 09:30

Kilas Kompas

09:30 - 10:00

Pop News