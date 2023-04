Antonio Dedola Bongkar KDRT Picu Perceraian, Nikita Mirzani Akui Pernah Menampar hingga Lempar Gelas

TRIBUNNEWS.COM - Nikita Mirzani kembali membawa kabar kehidupan pribadinya. Kini pernikahannya terbongkar bersamaan dengan berita perceraiannya.

Nikita Mirzani mengungkap telah menikah siri dengan pria Jerman, Antonio Dedola sejak 22 Januari 2023 lalu.

Baca juga: Hubungan Nikita Mirzani-Antonio Dedola: Saling Serang di Medsos, Toni Talak Cerai via WhatsApp

Tiga bulan menikah, Antonio Dedola justru menjatuhkan talak cerai pada Nikita Mirzani.

Penyebab kandasnya pernikahan Nikita Mirzani dan Antonio Dedola yang baru seumur jagung ini karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bagaimana pengakuan Nikita Mirzani dan Antonio Dedola?

Curhat Antonio Dedola, Dipukuli Nikita Mirzani

Dugaan itu muncul setelah Antonio Dedola curhat Instagram Story miliknya dan menyinggung soal KDRT yang dilakukan Nikita Mirzani.

"Did she also tell you that she beat me at that day?

Baca juga: Ditalak Cerai Antonio Dedola Lewat WhatsApp, Nikita Mirzani Tuding Eks Suami Curi Gelang

With fists, kicks, throwing, objects againts my head and body and how was treating me?" tulis Antonio pada Sabtu (29/4/2023).

(Apakah dia juga memberitahumu bahwa dia memukuliku hari itu?

Dengan tinju, tendangan, lemparan, benda ke kepala dan tubuh saya dan bagaimana memperlakukanku?)

Antonio Dedola diduga jadi korban KDRT Nikita Mirzani. (Instagram @lambenyinyiir) ()

Antonio tak secara gamblang menyebut Nikita yang melakukan tindakan kekerasan itu padanya.

Namun, curhatan itu memunculkan dugaan Antonio menjadi korban KDRT dari wanita yang akrab disapa Nikmir itu.

Pengakuan Nikita Mirzani Soal KDRT, Akui Tampar hingga Lempar Antonio Pakai Gelas dan Setrika

Bagaimana respon Nikita Mirzani