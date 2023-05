WayV Kunjungi Rumah Ruben Onsu, Joget Bareng Sarwendah hingga Betrand Peto

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup K-Pop WayV menyambangi kediaman Ruben Onsu dan Sarwendah.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Sarwendah.

"Thank you udah main-main ke rumah, next ke Jakarta kuliner lagi,” tulis Sarwendah dikutip Tribunnews, Senin (1/5/2023).

"Sangat senang bertemu dengan kalian. Lain kali kita coba makanan Indonesia bersama," lanjutnya.

Tak hanya Sarwendah, Ruben juga mengunggah momen kebersamaan keluarganya dengan para member WayV di Instagram.

Dalam unggahan Sarwendah, ia bersama Ruben Onsu serta anak-anak mereka, Betrand Peto, Thalia, dan Thania berjoget bersama dengan para member WayV.

Mereka tampak joget diiringi lagu WayV berjudul Good Life.

Keluarga Ruben Onsu telihat kompak saat joget bersama personel WayV. Mereka bergerak ke arah kiri dan ke kanan.

Sebagaimana diketahui, WayV baru saja menggelar fan meeting atau jumpa penggemar di ICE BSD Tangerang pada Sabtu (29/4/2023).

Kunjungannya ini merupakan kedua kalinya sub unit NCT tersebut ke Indonesia.

Para member mengungkapkan senang bisa ke Indonesia, karena antusias penggemarnya yang luar biasa.

Sebelumnya, WayV sempat ke Indonesia ketika tampil di acara televisi swasta sebagai guest star di sebuah acara penghargaan.