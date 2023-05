Lirik dan Terjemahan Lagu Beautiful - NCT: Beautiful Life, Beautiful Heart

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dilengkapi terjemahan lagu Beautiful yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT.

Grup musik asuhan SM Entertainment, NCT merilis lagu Beautiful pada Desember 2021.

Lagu Beautiful merupakan bagian dari album Universe milik NCT.

Diunggah satu tahun lalu di YouTube SMTOWN, video klip lagu Beautiful telah diputar lebih dari 52 juta kali pada Rabu (6/5/2023)

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Beautiful yang dipopulerkan oleh NCT dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Beautiful - NCT:

[Intro]

You're the most important person in your life

So be yourself, be beautiful

[Verse 1]

Geu nugungaui saleul dalgi wihae

Godanhan harul bonaetdeon geudae

Jami deul ttae haengbokaji antamyeon

Moduga baran kkumeul jjochabwado

An manneun otcheoreom jakku deo jagajyeo

Nae tasin geoya igeoppunirago

Pogihaji marayo

[Chorus]

Bami omyeon bicheul naeneun byeoldeuldo

Noeulman namgin chae jineun jeo taeyangdo

Da jeomada dokteukan saegeul gajyeo

Beautiful, beautiful, yeah

Sesang modeun ge jejaril chajeul ttae

Deo areumdapge binnaneun geon waeilkka

Geu moseup geudaero chungbunhaeyo

Beautiful, beautiful you are

[Verse 2]

Naegen eopdaneun geureon heotalhame

Geu nugungareul bureowohaetjyo

Geudae gajin geon

Geudeuregen jeoldae eopseo, yeah

Gogael jom deureobwa juwireul dulleobwa

Geudaeman baraboneun saramdeuri itjana

Hanappunin sarangbanneun saram

Geudaen geureon saram

[Chorus]

Bami omyeon bicheul naeneun byeoldeuldo

Noeulman namgin chae jineun jeo taeyangdo

Da jeomada dokteukan saegeul gajyeo

Beautiful, beautiful, yeah

Sesang modeun ge jejaril chajeul ttae

Deo areumdapge binnaneun geon waeilkka

Geu moseup geudaero chungbunhaeyo

Beautiful, beautiful you are

[Bridge]

Gaseumi oechineun sorireul deureobwayo

Gaseum ttwineun sungani isseotgetjyo

Haengbogeul chaja hemaego innayo

Jom deo maeumui soril deureobwa

Sijakae geudaemanui yeohaeng

Gippeumeul chajaganeun geudaemanui story

Jageun geot hanakkaji

Saranghaneun maeum itji marayo

[Verse 3]

Beautiful life, beautiful heart

Salui balgeun myeoneseo

Tteottteosi jasineul bwa

Jagajyeo ganeun gakjaui bit

Nopajyeo ganeun mokpyochi

Soge geudaemanui saek inneun geudaero

Deoukdeo balge binnal su itgil

This time you can face the rain

Next time you can beat the pain

No more tears will come again

Smiling, laughing to the end (Yeah)

Put your bags down

Mugeoun simjeongeul naege da neomgyeo

Meomchwo isseo, time in a bottle

Neodo neol bwaya boyeo

[Chorus]

Bami omyeon bicheul naeneun byeoldeuldo

Noeulman namgin chae jineun jeo taeyangdo

Da jeomada dokteukan saegeul gajyeo

Beautiful, beautiful, beautiful

Sesang modeun ge jejaril chajeul ttae

Deo areumdapge binnaneun geon waeilkka

Geu moseup geudaero chungbunhaeyo

Beautiful, beautiful, beautiful you are