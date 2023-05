Lulus Kuliah dengan Predikat Summa Cumlaude, Beby Tsabina Akui Tinggalkan Karier Demi Pendidikan

TRIBUNNEWS.COM - Lulus kuliah dengan predikat summa cumlaude, aktris Beby Tsabina ngaku tinggalkan karier demi pendidikan.

Kabar bahagia datang dari Beby Tsabina yang baru saja menamatkan pendidikannya di salah satu kampus di Amerika Serikat.

Tak tanggung-tanggung, Beby Tsabina lulus dengan nilai yang nyaris sempurna dan mendapatkan predikat summa cumlaude.

Kabar tersebut dibagikan Beby Tsabina lewat akun Instagram-nya, @bebytsabina, Senin (1/5/2023).

Beby Tsabina mengunggah video saat dirinya menjalani prosesi wisuda.

"Alhamdulillah, Lulus!," tulis Beby Tsabina dalam keterangan unggahan tersebut.

Baca juga: Yoriko Angeline Satu Kampus dengan Beby Tsabina, Sama-sama Lulus dengan Predikat Summa Cum Laude

Pemilik nama asli Cut Putri Tshabina atau yang akrab disapa Beby Tsabina tersebut sempat menceritakan perjuangannya empat tahun berkuliah.

Beby Tsabina diketahui berkuliah di Jakarta International College selama tiga tahun.

Setelah itu aktris kelahiran 27 Oktober 2002 tersebut melanjutkan pendidikannya di Western Michigan Univeristy selama satu tahun.

"3 years in Jakarta International College and 1 last year in Western Michigan Univeristy," sambungnya.

Perjuangannya dalam berkuliah diakui Beby Tsabina tidak lah mudah.

Unggahan Instagram Beby Tsabina - Lulus kuliah dengan predikat Summa Cum Laude, Beby Tsabina ngaku tinggalkan karier demi pendidikan.

Baca juga: Cerita Beby Tsabina Berjuang Lulus dengan Predikat Summa Cum Laude di Amerika Serikat

Pasalnya ia harus merasakan kuliah secara online selama tiga tahun akibat pandemi.

Namun perjuangan itu nampaknya tak sia-sia, Beby Tsabina berhasil merasakan pengalaman berkuliah di Amerika satu tahun setelahnya.

"4 years flew by, mulai dari di Jakarta memulai kuliah dengan sistem online dikarenakan pandemi sampai akhirnya bisa merasakan langsung university experience di US," bebernya.