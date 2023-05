Lirik dan Terjemahan Lagu We Were Never Really Friends - Bruno Major: Don't Make Me Make The Call

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu We Were Never Really Friends yang dinyanyikan oleh Bruno Major.

Lagu We Were Never Really Friends dirilis pada 5 Mei 2023.

Diketahui, lagu We Were Never Really Friends menceritakan tentang pria yang merasa memiliki hubungan spesial, tetapi pihak perempuan justru beranggapan hanya sebatas teman.

Official video lagu We Were Never Really Friends telah dirilis pada 5 Mei 2023 di YouTube Bruno Major.

Lirik Lagu We Were Never Really Friends - Bruno Major:

[Verse 1]

Through thick and thin

Good times and bad

To stop you drinking the Kool-Aid

And hold you when you're sad

A shoulder to cry on

A hoodie to wear

Somebody that calls up

Just to let you know they care

[Chorus]

We let the lines get blurry

Now both of us are hurting

You knew I wasn't ready

I'm too unsteady

Don't make me make the call

This doesn't have to be the end

You gave me an ultimatum

You said verbatim

"If you want me, take it all

Or you'll never see my face again"

Guess I'II never see your face again

'Cause we were never really friends

[Instrumental Break]

[Verse 2]

I crashed my Mercedes

Somewhere near the coast

I couldn't reach you

When I needed you the most

And that night I got roofied

And passed out on the floor

When I asked you to come home

You said you'd rather dance alone

[Chorus]

We let the lines get blurry

Now both of us are hurting

You knew I wasn't ready

I'm too unsteady

Don't make me make the call

This doesn't have to be the end

You gave me an ultimatum

You said verbatim

"If you want me, take it all

Or you'll never see my face again"

Guess I'II never see your face again

[Outro]

Baby, we finally reached the end

'Cause we were never really friends

Terjemahan Lagu We Were Never Really Friends - Bruno Major:

Melalui masa yang sulit

Saat-saat baik dan buruk

Untuk menghentikanmu meminum Kool-Aid

Dan memelukmu saat kamu sedih

Curahan hati

Hoodie untuk dipakai

Seseorang yang menelepon

Hanya untuk memberi tahumu bahwa mereka peduli

Kami membiarkan garis menjadi buram

Sekarang kita berdua terluka

Kamu tahu aku belum siap

Aku terlalu goyah

Jangan membuatku membuat panggilan

Ini tidak harus menjadi akhir

Kamu memberiku ultimatum

Kamu mengatakan kata demi kata

Jika kamu menginginkanku, ambil semuanya

Atau kamu tidak akan pernah melihat wajahkulagi

Sepertinya aku tidak akan pernah melihat wajahmu lagi

Karena kita tidak pernah benar-benar berteman

Aku menabrakkan Mercedesku

Di suatu tempat dekat pantai

Aku tidak bisa menghubungimu

Saat aku sangat membutuhkanmu

Dan malam itu aku beratap

Dan pingsan di lantai

Dan aku memintamu untuk pulang

Kamu bilang kamu lebih suka menari sendirian

Kami membiarkan garis menjadi buram

Sekarang kita berdua terluka

Kamu tahu aku belum siap

Aku terlalu goyah

Jangan membuatku membuat panggilan

Ini tidak harus menjadi akhir

Kamu memberiku ultimatum

Kamu mengatakan kata demi kata

Jika kamu menginginkanku, ambil semuanya

Atau kamu tidak akan pernah melihat wajahku lagi

Sepertinya aku tidak akan pernah melihat wajahmu lagi

Sayang, kita akhirnya mencapai akhir

Karena kita tidak pernah benar-benar berteman

