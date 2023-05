Sinopsis Film Cold Pursuit, Balas Dendam Seorang Ayah atas Kematian Putranya, Malam Ini di Trans TV

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sinopsis film Cold Pursuit yang dijadwalkan tayang pada malam hari ini, Senin (8/5/2023) pukul 21.45 WIB di Trans TV.

Mengutip laman IMDb, Cold Pursuit adalah film dengan genre action, crime dan comedy yang dirilis di Indonesia pada 15 Februari 2019.

Sutradara dalam film Cold Pursuit adalah Hans Petter Moland, sementara skenarionya ditulis oleh Frank Baldwin dan Kim Fupz Aakeson.

Sederet artis yang membintangi film ini di antaranya Liam Neeson, Laura Dern dan Micheal Richardson.

Film Cold Pursuit memiliki durasi penayangan selama 1 jam 59 menit.

Berikut ini sinopsis film Cold Pursuit yang Tribunnews.com rangkum dari laman IMDb dan sumber lainnya:

Sinopsis Film Cold Pursuit

Film Cold Pusuit berkisah tentang Nels Coxman, seorang pembajak salju di Kehoe, Colorado.

Nels berhasil mendapat penghargaan 'Citizen Of The Year' berkat kerja kerasnya menjadikan jalanan dekat Denver Colorado bebas salju.

Kehidupan Nels pun bahagia bersama istrinya, Grace, dan putranya yang bernama Kyle.

Namun tak lama kemudian Nels mendapat kabar duka, putranya ditemukan meninggal dunia karena overdosis.

Padahal Nels tahu betul anaknya bukan seorang pecandu obat-obatan.

Ternyata, Kyle sempat diculik oleh seorang mafia dan disuntik heroin dengan dosis tinggi hingga dibiarkan meninggal.

Mengetahui hal tersebut, Nels tak terima dan ingin balas dendam.