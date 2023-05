Prediksi Para Juri Indonesian Idol 2023, Anang Sebut Nabila Masuk Top 3, Judika Selamatkan Rony

TRIBUNNEWS.COM - Tak terasa ajang Indonesian Idol 2023 telah memasuki babak Top 3, Senin (8/5/2023).

Tersisa Salma, Nabila, dan Rony yang bersaing memperebutkan gelar juara Indonesian Idol 2023.

Bak sebuah konspirasi, berbagai prediksi pernah mewarnai panggung Indonesian Idol 2023.

Hal itu diungkap oleh Boy William selaku host Indonesian Idol 2023.

Sebelumnya di Top 7, Anang Hermansyah pernah memprediksi Nabila bakal melangkah ke babak Top 3.

"Boy akan kasih reminder dikit, Nabila ini berhasil mewujudkan prediksi seorang Anang Hermansyah," katanya di awal acara.

Baca juga: Hasil Indonesian Idol 2023 Top 3, Rony Tersingkir, Salma dan Nabila Bersaing di Babak Grand Final

"Inget nggak waktu di Top 7, mas Anag sempet ngasih ramalan Nabila bakal masuk di Top 3, and look where she is now?" lanjutnya.

Selanjutnya ada Rony, satu-satunya finalis pria yang ada di babak Top 3.

Menilik pada musim-musim sebelumnya, Judika sebagai juri pernah menyelamatkan Tiara dan Rimar di babak Showcase.

Hal itu juga terjadi pada Rony, posisinya sempat tidak aman saat di babak Showcase namun Judika berhasil melihat potensi dan menyelamatkannya.

Boy William selaku host Indonesian Idol 2023.

Entah kebetulan apa, nyatanya Rony berhasil menyamai Tiara dan Rimar masuk ke babak Top 3.

"Kita semua tahu, bahwa Rony ini satu-satunya finalis cowok yang bertahan berkat diselamatkan oleh Judika di babak showcase."

"Fun fact, di dua season sebelumnya, finalis yang diselamatkan Judika, yaitu Tiara dan Rimar, pada akhirnya berhasil melangkah ke Grand Final."

"Can you believe that? Entah ini konspirasi dari mana, tapi ini cukup aneh," papar Boy.