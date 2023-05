Lirik dan Terjemahan Lagu Viva La Vida - Coldplay: I Hear Jerusalem Bells are Ringing

Coldplay - Lirik dan terjemahan lagu Viva La Vida dari band Coldplay. Terdapat petikan lirik 'I hear Jerusalem bells are ringing, Roman Cavalry choirs are singing'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Viva La Vida yang dinyanyikan oleh Coldplay.

Lagu Viva La Vida dirilis oleh band asal Inggris, Coldplay, pada 25 Mei 2008.

Sementara itu, lagu Viva La Vida menjadi single kedua dalam album Coldplay yang bertajuk 'Viva La Vida or Death and All His Friends'.

Viva La Vida merupakan bahasa Spanyol yang berarti Jalani Kehidupan.

Petikan lirik dalam lagu Viva La Vida yakni 'I hear Jerusalem bells are ringing, Roman Cavalry choirs are singing'.

Selengkapnya, simak lirik dan terjemahan lagu Viva La Vida - Coldplay berikut ini:

Lirik Lagu dan Terjemahan Viva La Vida - Coldplay

I used to rule the world

Dulu kukuasai dunia

Seas would rise when I gave the word

Lautan kan naik bila kuperintahkan

Now in the morning I sweep alone

Kini di pagi hari kusapu sendiri

Sweep the streets I used to own

Kusapu jalanan yang dulu kukuasai

I used to roll the dice

Dulu aku sering berjudi

Feel the fear in my enemy's eyes

Merasakan ketakutan di mata musuhku

Listened as the crowd would sing

Mendengarkan saat orang-orang bernyanyi