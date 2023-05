Lirik Lagu dan Terjemahan The Prayer - Celine Dion feat Andrea Bocelli: Just Like Every Child

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan The Prayer yang dipopulerkan oleh Celine Dion.

Lagu duet Celine Dion dan Andrea Bocelli, The Prayer dirilis pada 1 Maret 1999.

Lagu bergenre musik pop tersebut memiliki durasi 4 menit 29 detik.

The Prayer diluncurkan saat Celine Dion bernaung di bawah Columbia label.

Diketahui David Foster, Carole Bayer Sager, dan Alberto TestaTony Renis adalah penulis dari lagu The Prayer.

Simak lirik lagu lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia The Prayer dalam artikel berikut:

I pray you'll be our eyes and watch us where we go

Kuberdoa Kau kan jadi mata kami dan mengawasi kami kemana pun

And help us to be wise in times when we don't know

Dan membantu kami 'tuk bertindak bijak di saat-saat kami bingung

Let this be our prayer when we lose our way

Jadikanlah ini doa kami saat kami tersesat

Lead us to a place guide us with your grace

Tuntunlah kami ke suatu tempat, bimbing kami dengan rahmat-Mu

To a place where we'll be safe

Ke suatu tempat dimana kami akan selamat

La luce che tu hai

Cahaya yang Kau miliki

(I pray we'll find your light)

(Kuberdoa kami kan temukan cahaya-Mu)

Nel cuore restera

Kan tersimpan di hati