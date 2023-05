Han So Hee dan Song Hye Kyo Mundur dari Drama The Price of Confession, Apa yang Terjadi?

Han So Hee dan Song Hye Kyo. Projek Han So Hee dan Song Hye Kyo di drama The Price of Confession tiba-tiba batal. Kedua aktris mengundurkan diri.

TRIBUNNEWS.COM - Duet aktris Korea Han So Hee dan Song Hye Kyo di drama The Price of Confession batal terlaksana.

Dilansir Nate, Han So Hee dan Song Hye Kyo yang sebelumnya sudah dikonfirmasi akan bermain dalam drama tersebut, sama-sama memutuskan untuk mundur setelah diskusi panjang.

Dikatakan dalam laporan bahwa ada sedikit ketidaksepakatan dari kedua belah pihak dan pihak produksi.

Padahal, setelah diumumkan bahwa kedua aktris ini akan bermain bersama untuk pertama kalinya, keduanya kerap menunjukkan kedekatan dan persahabatan mereka di media sosial.

Sutradara Shim Na Yeon, yang ditawari untuk menyutradarai drama tersebut, juga mengumumkan pengunduran dirinya dari produksi.

"The Price of Confession" menceritakan kisah berdarah dua wanita seputar kasus pembunuhan misterius.

Karena produksi menghadapi situasi yang rumit, publik penasaran bagaimana nasib drama ini nantinya dan siapa di antara selebritas wanita yang akan berperan untuk projek ini.

Agensi Han So Hee Baru Mengetahui Kabar Tersebut dari Berita

Agensi Han So Hee merilis pernyataan mengenai pengunduran diri artisnya tersebut secara tiba-tiba dari drama "The Price of Confession."

9ato Entertainment rupanya tidak tahu menahu soal pengunduran diri Han So Hee.

Menurut 9ato Entertainment, mereka baru mengetahui kabar mengejutkan tersebut melalui laporan media online.

"Kami juga mengetahuinya setelah membaca berita."

"Saat ini kami sedang menyelidiki detailnya."

Sementara itu, penanggung jawab produksi serial tersebut, Studio Dragon, menjelaskan bahwa Production H, perusahaan lain yang terlibat, bertanggung jawab atas administrasi terkait casting.