Poster Film Fast X - Film Fast X merupakan lanjutan dari film Fast and Furrious, ini jadwal tayang film Fast X, di bioskop XXI Jakarta besok Jumat (19/5/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang film Fast X di bioskop XXI Jakarta, besok 19 Mei 2023.

Film Fast X tayang di bioskop mulai kemarin Rabu, 17 Mei 2023.

Fast X bergenre laga dan kriminal, dan merupakan lanjutan dari cerita film The Fast an The Furious.

Mengtip dari imdb.com, Fast X digarap oleh sutradara Louis Leterrier.

Film ini menceritakan tentang kisah Dom yang diteror oleh musuh dari masa lalunya.

Fast X diperankan oleh Van Diesel Michelle Rodriguez, hingga Jordana Brewster.

Jadwal Tayang Perdana Film Fast X di Bioskop XXI Jakarta besok, 19 Mei 2023:

AEON MALL TANJUNG BARAT XXI

12:45

15:35

18:25

21:15

ARION XXI

12:30

15:20

18:10

21:00

ARTHA GADING XXI

11:45

12:15

12:45

14:35

15:05

15:35

17:25

17:55

18:25

20:15

20:45

21:15



