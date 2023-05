5 Fakta Film Fast X: Mulai Syuting April 2022 hingga Telan Biaya Produksi Lebih dari Rp 5 Triliun

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 5 fakta film Fast X.

Film Fast & Furious 10 secara resmi berjudul Fast X.

Film Fast X merupakan kelanjutan dari film Fast and Furious sembilan.

Diketahui, film Fast X mulai tayang di bioskop pada 17 Juli 2023 dan memiliki durasi 141 menit

Selama 21 tahun terakhir, franchise Fast and Furious telah mengubah dirinya dari film tentang balap jalanan, dikutip dari CinemaBlend.

Selama waktu itu, film-film tersebut juga meraih kesuksesan box office, dengan Furious 7 dan The Fate of the Furious keduanya melampaui angka miliaran dolar di seluruh dunia.

Bahkan film F9: The Fast Saga yang dirilis dalam pandemi, membawa banyak perubahan pada rilis teatrikal Juni 2021.

Namun sebelum menonton film Fast X, kamu perlu mengetahui beberapa fakta menarik dari film ini.

Baca juga: Tayang Perdana Hari Ini, Berikut Jadwal Tayang Film Fast X di Bioskop XXI Depok 17 Mei 2023

5 Fakta Film Fast X

1. Ini adalah Bagian Pertama dari Final Dua Bagian

Film Fast X bukanlah akhir dari saga Fast and Furious, dikutip dari Trendymovieez.

Film Fast X adalah bagian kesepuluh dan pertama dari angsuran utama akhir dua bagian.

Bagian kedua film Fast X dijadwalkan akan dirilis pada tahun 2025.

Kedua film tersebut akan menyimpulkan alur cerita yang dimulai dengan Fast Five (2011), yang memperkenalkan karakter Dwayne Johnson.