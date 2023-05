Lirik dan Terjemahan Lagu All That Matters - Justin Bieber: You're All That Matters to Me

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu All That Matters yang dinyanyikan oleh Justin Bieber.

Diketahui, lagu All That Matters telah dirilis pada 2013 lalu.

Lagu All That Matters mengisahkan tentang seseorang yang sedang kasmaran hingga membuat semua terasa sempurna.

Sebagai informasi, lagu All That Matters telah dirilis pada 3 Desember 2013 di YouTube Justin Bieber.

Lirik Lagu All That Matters - Justin Bieber:

[Verse 1]

Oh-oh, just as sure as the stars in the sky

I need you to shine in my life

Not just for the meanwhile, for a long, long time

Better believe it

Oh-oh, whenever you're not in my presence

It feels like I'm missing my blessings, yeah

So I sleep through the daylight, stay awake all night

'Til you're back again, oh, yeah, yeah

You think I'm biased to my significant other

You hit it right on the head, only been missing my lover

Got a whole lot of texts in my phone, and I don't reply

But the next eight bars tell you why

[Chorus]

You're all that matters to me, yeah, yeah

Ain't worried about nobody else

If I ain't with you, I ain't myself

You make me complete

You're all that matters to me, yeah, yeah

What's a king, babe, without a queen?

There ain't no "I" in team

You make me complete, you're all that matters to me

[Verse 2]

Take the gas out the car, it won't drive

That's how I feel when you're not by my side

When I wake up in the morning up under you

And only you

Oh-oh, I'm grateful for your existence

Faithful no matter the distance

You're the only girl I see

From the bottom of my heart, please believe

[Chorus]

You're all that matters to me, yeah, yeah

Ain't worried about nobody else

If I ain't with you, I ain't myself

You make me complete

You're all that matters to me, yeah, yeah

What's a king, babe, without a queen?

There ain't no "I" in team

You make me complete, you're all that matters to me

[Outro]

Yeah, yeah, yeah, yeah

You're all that matters to me

Yeah, yeah, yeah, yeah

You're all that matters to me

Terjemahan Lagu All That Matters - Justin Bieber:

Oh oh, seyakin bintang-bintang di langit

Kuingin kamu menunjukkan cahaya kepadaku

Bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk waktu yang lama

Percayalah

Oh oh, tiap kali kamu tidak di sisiku

Rasanya seakan aku kehilangan berkatku

Maka aku tidur di siang siang dan terjaga sepanjang malam

Hingga kamu kembali lagi, oh, ya, ya

Kamu pikir aku penuh prasangka

Pada belahan jiwaku

Kamu tepat melakukannya

Hanya merindukan kekasihku

Kuterima banyak pesan di ponselku dan tak ada yang kubalas

Tapi delapan bait lirik berikutnya, kan memberi tahumu alasannya

Hanya kamulah yang penting bagiku

Aku tak peduli dengan orang lain

Jika tak bersamamu, aku sendirian

Kamu melengkapiku

Hanya kamulah yang penting bagiku

Apa artinya raja, Sayang, tanpa ratu?

Tidak ada "aku" dalam sebuah hubungan

Kamu melengkapiku, hanya kamulah yang penting bagiku

Keluarkan bensin dari mobil yang tidak bisa dikendarai

Itulah yang aku rasakan saat kamu tak di sisiku

Saat aku terbangun di pagi hari langsung terpikir tentangmu, hanya dirimu

Oh oh, aku bersyukur karena adanya dirimu

Setia tak peduli betapa jauhnya

Hanya kamulah gadis yang kulihat

Dari lubuk hatiku, percayalah

Hanya kamulah yang penting bagiku

Aku tak peduli dengan orang lain

Jika tak bersamamu, aku sendirian

Kamu melengkapiku

Hanya kamulah yang penting bagiku

Apa artinya raja, Sayang, tanpa ratu?

Tidak ada "aku" dalam sebuah hubungan

Kamu melengkapiku, hanya kamulah yang penting bagiku

Ya, ya, ya, ya

Hanya kamulah yang penting bagiku

Ya, ya, ya, ya

Hanya kamulah yang penting bagiku

