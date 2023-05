Seluruh Tiket Konser Coldplay 15 November 2023 di GBK Terjual Habis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Promotor mengumumkan semua tiket konser Coldplay di GBK, Jakarta telah laku terjual.

Pengumuman tersebut diketahui dari unggahan Instagram resmi dari promotor konser Coldplay, PK Entertainment.

Dimana PK Entertainment mengunggah banner konser Coldplay di Jakarta dan menambahkan kata 'Sold Out' pada bagian November.

"Coldplay Music of The Spheres World Tour Gelora Bung Karno Stadium Jakarta, Rabu 15 November 2023 sold out," tulis keterangan resmi PK Entertainment, Jumat (19/5/2023).

Unggahan Instagram promotor, PK Entertainment terkait informasi tiket konser Coldplay di GBK, Senayan terjual habis, Jumat (19/5/2023).

Diketahui, penjualan tiket konser Coldplay telah berlangsung selama tiga hari.

Hari pertama promotor menjual tiket konser dengan jalur Presale BCA pada Rabu (17/5/2023). Sehingga penjualan tiket kedua yang dijadwalkan pada Kamis (18/5/2023) ditiadakan.

Penjualan tiket di hari pertama pun ludes terjual. Total ada 1,5 juta lebih orang yang ikut melakukan war tiket konser Chris Martin dan kawan-kawan.

Kemudian penjualan tiket kedua untuk publik dilakukan hari ini, Jumat (19/5/2023) pukul 10.00 WIB.

Promotor juga telah mengumumkan jika penjualan tiket hari kedua telah laku terjual. Sehingga keseluruhan tiket konser Coldplay di Jakarta untuk semua kategori sudah ludes terjual.