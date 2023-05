Kebahagiaan Jessica Mila Bisa Menikah di Tahun yang Sama dengan Enzy Storia: Omongan jadi Doa

TRIBUNNEWS.COM - Kebahagiaan masih menyelimuti aktris Enzy Storia.

Enzy Storia resmi menikah dengan Maulana Kasetra alias Molen Kasetra, Sabtu (20/5/2023).

Pernikahan Enzy Storia membuat geger publik lantaran selama ini bintang Hello Ghost tersebut tak pernah mempublikasihkan hubungannya dengan Molen.

Pasca-pernikahan Enzy Storia digelar, sang sahabat, Jessica Mila mulai membagikan fakta baru.

Ternyata bridal shower Enzy Storia dilangsungkan bersamaan dengan acara Jessica Mila.

Hal itu terungkap dari unggahan Instagram Jessica Mila, Sabtu malam.

Istri Yakup Hasibuan tersebut menggungah sejumlah momen bridal shower-nya bersama geng Blekpunk.

Ada empat foto dan satu video yang diunggah ke akun Instagram @jscmila.

Empat dari unggahan tersebut merupakan momen Jessica Mila dan Enzy Storia.

Keduanya kompak mengenakan kimono satin berwarna putih gading lengkap dengan slempang dan mahkota kecil.

Pernikahan Enzy Storia dan Maulana Kasetra (dokumentasi the Bridestory)

Pada caption unggahannya, Mila menuliskan kebahagiaannya karena doa mereka bisa menikah di waktu yang sama bisa terwujud.

“Definisi omongan jadi doa

Cheers to a whole new stage in our life

Love you always @enzystoria,” tulis Mila.

Bridal shower Enzy Storia dilangsungkan bersamaan dengan acara Jessica Mila.

