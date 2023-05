Jaket Simpel Suga BTS saat ke Jakarta untuk Agust D Tour Ternyata Pemberian Aktor Ma Dong Seok

TRIBUNNEWS.COM - Di balik jaket simpel yang dikenakan Suga BTS saat bertolak menuju Jakarta, ternyata menyimpan fakta unik.

Siapa sangka, jaket berwarna putih biru yang dikenakan Suga BTS itu merupakan pemberian aktor ternama Ma Dong Seok.

Hal itu diungkap sendiri oleh Ma Dong Seok melalui laman Instagramnya.

Melalui Instagram storynya, Ma Dong Seok mengucapkan terima kasih pada Suga BTS lantaran telah memakai barang pemberiannya.

"Adikku, kamu memakai jaket CrimeCity3 yang ku berikan padamu. Terima kasih bro,” tulis Ma Dong-seok di Instagram Story-nya, dikutip Jumat (26/5/2023).

Ma Dong Seok pun menyematkan foto Suga BTS di bandara.

Dalam satu live Weverse-nya, Suga memang pernah mengaku mendapatkan tawaran main film atau drama Korea, namun dia menolaknya karena merasa tidak pandai berakting.

Adapun Ma Dong Seok sendiri merupakan aktor Korea Selatan yang sukses setelah menembus pasar film Hollywood.

Banyak film papan atas yang dibintanginya, di antaranya The Roundup, Eternals, Train To Busan, The Villagers, hingga Eternals (Marvels).

Potret Suga BTS di Bandara Viral

Penggemar Suga BTS dihebohkan dengan viralnya potret sang idola saat hendak bertolak di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Kali ini, fashion airport Suga BTS yang disorot lantaran hanya mengenakan outfit santai.

Suga BTS terlihat hanya memakai jaket longgar dipadukan dengan celana jeans pendek.

Selain celana pendek, hal lain yang mencuri perhatian adalah sandal hitam yang dikenakan Suga.

Ia juga melengkapi penampilannya dengan topi dan juga masker.