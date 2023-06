Cara Beli Tiket Konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023, Klik oorinjakarta2023.com

Cara beli tiket konser One Ok Rock di Jakarta 2023. Pembelian dapat dilakukan mulai 10 Juni 2023 pukul 10.00 WIB melalui laman oorinjakarta2023.com.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah cara beli tiket konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023 secara online.

Grup band asal Jepang, ONE OK ROCK, dikabarkan akan menggelar konser di Jakarta pada 29 September 2023 mendatang.

Konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023 yang bertajuk Luxury Disease Asia Tour 2023 akan diselenggarakan di Beach City International Stadium, Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara.

Sebelumnya, band ONE OK ROCK sempat akan menggelar konser di Jakarta pada 2020 yang bertajuk 'Eye of the Storm Asia Tour 2020 Jakarta'.

Namun rencana konser ONE OK ROCK tersebut belum sempat terealisasikan.

Sementara itu, kabar mengenai konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023 tersebut diumumkan secara resmi oleh promotornya yakni PK Entertainment, AEG Presents Asia dan Sound Rhythm melalui Instagram-nya.

Baca juga: Tiket Konser ONE OK ROCK Mulai Dijual 10 Juni, Harga Termurah Rp1,2 Juta, Termahal 2,7 Juta

Diketahui, penjualan tiket konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023 akan mulai dibuka pada 10 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

Seluruh proses pembelian tiket konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023 dilakukan secara online melalui laman oorinjakarta2023.com.

Adapun cara beli tiket konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023 yakni sebagai berikut:

Cara Beli Tiket Konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023

Dikutip dari laman oorinjakarta2023.com, pihak promotor akan mengembalikan tiket konser ONE OK ROCK 2020 sesuai dengan ketentuan penyelenggara.

Akan tetapi, bagi pemegang tiket konser ONE OK ROCK 2020 yang belum dikembalikan, maka tiket tersebut akan tetap berlaku untuk konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023.

Sementara, bagi yang belum memiliki tiket konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023 dapat melakukan pembelian dengan cara berikut ini:

1. Kunjungi laman oorinjakarta2023.com;