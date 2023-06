'Sleep Well' Lagu Baru D4VD Lambangkan Romansa dan Semangat Anak Muda

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi D4VD hadir kembali dengan musik ballad di single terbarunya berjudul 'Sleep Well'.

Lagu tersebut merupakan bagian dari EP debutnya Petals to Thorns' yang dirilis pada 26 Mei 2023 kemarin.

EP 'Petals to Thorns' sendiri menjadi debut yang mengejutkan dan mencengangkan pendengar bagi D4VD. Berbagai genre musiknya ia hadirkan mulai dari R&B hingga indie rock dan grunge.

"Proyek berisi sembilan lagu ini menampilkan dua singel yang naik tangga di chart 'Romantic Homicide' yang meraih platinum dari RIAA, sebuah anthem putus cinta yang penuh dengan nuansa grunge dan suara gitar yang kuat," ujar D4VD dalam wawancara virtual, Jumat (9/6/2023).

"Serta 'Here With Me" yang meraih gold dari RIAA, sebuah balada pantai yang membangun suasana secara perlahan," sambungnya.

EP ini juga menyertaksn rilisan terbaru dari D4VD lainnya yakni "Worthless" dan "Placebo Effect".

Ditambah lagu-lagu baru yang menampilkan suara inovatif dari D4VD, lagu-lagu tersebut memiliki variasi dari dream pop yang cepat dengan efek reverb yang kental hingga slacker rock dengan unsur-unsur R&B dan pop-punk dalam vokalnya.

Untuk lagu 'Sleep Well' merupakan balada memikat bagi pendengar yang membuka sisi baru D4VD.

"Dengan instrumen Woozy yang berpadu mulus dengan lirik penuh cinta, melambangkan romansa dengan semangat para remaja," kata D4VD.

"Lagu ini juga menandai pergeseran suara dari single sebelumnya, menawarkan vokal stripped-down yang memungkinkan jangkauan falsetto semakin bersinar," jelasnya.