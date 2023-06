Harga Tiket Konser Charlie Puth di Jakarta dan Fasilitas VIP, Dijual Mulai 13 Juni 2023

TRIBUNNEWS.COM - Harga tiket konser Charlie Puth di Jakarta dibanderol mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 5,3 juta.

Charlie Puth akan menggelar konser The "Charlie" Live Experince di Beach City International Stadium, Jakarta pada 10 Oktober 2023.

Promotor konser Charlie Puth, PK Entertainment, merilis harga tiket konser Charlie Puth yang dijual mulai 13 Juni 2023.

"Grammy-nominated singer, songwriter and producer @charlieputh presents The "Charlie" Live Experience in Jakarta. See him live on Sunday, 8 October 2023 at Beach City International Stadium," tulis PK Entertainment di postingan Instagram-nya, Jumat (9/6/2023).

Selain harga tiket konser Charlie Puth, PK Entertainment juga merilis fasilitas selama konser sesuai dengan 2 kategori tiket VIP yang diakses melalui charlieputhinjakarta.com.

Baca juga: Charlie Puth Gelar Konser di Jakarta 8 Oktober 2023, Harga Tiket Mulai Rp 1,5 hingga Rp 5 Juta

Harga Tiket Konser Charlie Puth di Jakarta

- Green (numbered seating): Rp 1.550.000

- Yellow (numbered seating): Rp 1.850.000

- Festival (free standing): Rp 2.350.000

- VIP (numbered seating): Rp 3.500.000

- I'm With Charlie Early Entry Package (festival): Rp 3.850.000

- Charlie's 'In My Head' Experience (festival): Rp 5.350.000.

Konser Charlie Puth di Jakarta (https://charlieputhinjakarta.com/)

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Dangerously - Charlie Puth: I Loved You Dangerously

Jadwal Penjualan Tiket Konser Charlie Puth di Jakarta

1. Artist Presale: 13 Juni 2023 pukul 10.00 WIB;