Lirik Lagu dan Terjemahan Come Over - Rayi Putra feat Kaleb J: Cause I’ll Be All That You Need

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu 'Come Over' yang dibawakan oleh Rayi Putra feat. Kaleb J.

Lagu ini baru saja dirilis pada 9 Juni 2023, lalu.

'Come Over' ditulis langsung oleh Rayi Putra dan diproduksi oleh NIAMO STUDIO.

Dalam video klipnya, ditampilkan Wendy Walters dan Nicholas Sada.

Berikut lirik selengkapnya:

Sugar come over

Let me be your fantasy

Sugar come over

I’ll be all that you need

Sugar come on (come over)

Let me be your fantasy

Sugar come over

I’ll be all that you need

Yeah, I remember when we were in high school

You’re the cutest girl and I was a smart dude

Never said it but I was into you

I’m like “damn, how come I never made that move!?”

Now fast forward couple of years later

You haven’t changed girl

You’re still looking hot as hell

I’m like “Hey girl, how you doin?” I’m doin well

But I’m about to go back to my hotel

You should come, girl

We can have a drink or two

We be catchin’ up

Let me know what you up to

Or what you been through

Cause I’m interested in you

I never got to say it

But tonight I’m like “f*ck it!”

Imma let you know how I really feel

I hope you feel the same way

And I hope it’s real

‘cause if you do,

Girl I wanna take you to my room

So we can get it on

And sleep ‘till the afternoon

Cause I know how to make you ease your mind

(make you ease your mind)

And I know how to make you feel alright

Baby you don’t have to do a thing

Cause i’ll be all that you need

Hey, i’ll be all that you need (baby)

Ooh baby I know that you just broke up with your boyfriend

Ooh baby I know that you want someone to hold your hand

I’ve been waiting for this moment

Cause I’ve been keeping all this loving just for you

Baby maybe we can go to Bali to get naughty girl

(I would do that for you)

Maybe we can go to KL, girl what the hell you know

(I would do that for you)

We can go to Vegas or Paris

I’ll make that happen for you

There’s nothing in this world I wouldn’t do

For you my baby

Sugar come over

Let me be your fantasy

Sugar come over (come over)

I’ll be all that you need

Sugar come on (come on)

Come over

Let me be your fantasy

Sugar come over (come over)

I’ll be all that you need

Cause I know how to make you ease your mind

And I know how to make you feel alright

Baby you don’t have to do a thing

Cause I’ll be all that you need (I’ll be what you need)

I’ll be all that you need

Baby, yeah

Terjemahan Lagu:

Sayang kemarilah

Biarkan aku menjadi fantasimu

Sayang kemarilah

Saya akan menjadi semua yang Anda butuhkan

Sayang ayolah (datanglah)

Biarkan aku menjadi fantasimu

Sayang kemarilah

Saya akan menjadi semua yang Anda butuhkan

Ya, saya ingat ketika kami masih di sekolah menengah

Anda adalah gadis yang paling lucu dan saya adalah pria yang cerdas

Tidak pernah mengatakannya tapi aku menyukaimu

Saya seperti "sial, kenapa saya tidak pernah melakukan gerakan itu !?"

Sekarang maju cepat beberapa tahun kemudian

Anda belum mengubah gadis

Anda masih terlihat panas sekali

Saya seperti "Hai gadis, bagaimana kabarmu?" Saya baik-baik saja

Tapi aku akan kembali ke hotelku

Anda harus datang, gadis

Kita bisa minum satu atau dua

Kami akan menyusul

Beri tahu saya apa yang Anda rencanakan

Atau apa yang Anda alami

Karena aku tertarik padamu

Saya tidak pernah mengatakannya

Tapi malam ini aku seperti "f * ck it!"

Imma memberi tahu Anda bagaimana perasaan saya yang sebenarnya

Saya harap Anda merasakan hal yang sama

Dan saya harap itu nyata

karena jika Anda melakukannya,

Gadis, aku ingin membawamu ke kamarku

Jadi kita bisa memakainya

Dan tidur sampai sore

Karena aku tahu bagaimana membuatmu menenangkan pikiranmu

(membuatmu menenangkan pikiranmu)

Dan aku tahu bagaimana membuatmu merasa baik-baik saja

Sayang kamu tidak perlu melakukan apapun

Karena aku akan menjadi semua yang kamu butuhkan

Hei, aku akan menjadi semua yang kamu butuhkan (sayang)

Ooh sayang aku tahu kamu baru saja putus dengan pacarmu

Ooh sayang aku tahu kamu ingin seseorang memegang tanganmu

Saya sudah menunggu saat ini

Karena aku telah menyimpan semua cinta ini hanya untukmu

Sayang mungkin kita bisa pergi ke Bali untuk mendapatkan gadis nakal

(Saya akan melakukannya untuk Anda)

Mungkin kita bisa pergi ke KL, cewek apa sih yang kamu tahu

(Saya akan melakukannya untuk Anda)

Kita bisa pergi ke Vegas atau Paris

Saya akan mewujudkannya untuk Anda

Tidak ada apa pun di dunia ini yang tidak akan saya lakukan

Untukmu sayangku

Sayang kemarilah

Biarkan aku menjadi fantasimu

Sayang kemarilah (datang)

Saya akan menjadi semua yang Anda butuhkan

Sayang ayolah (ayolah)

Datanglah kemari

Biarkan aku menjadi fantasimu

Sayang kemarilah (datang)

Saya akan menjadi semua yang Anda butuhkan

Karena aku tahu bagaimana membuatmu menenangkan pikiranmu

Dan aku tahu bagaimana membuatmu merasa baik-baik saja

Sayang kamu tidak perlu melakukan apapun

Karena saya akan menjadi semua yang Anda butuhkan (saya akan menjadi apa yang Anda butuhkan)

Saya akan menjadi semua yang Anda butuhkan

Sayang, ya

(Tribunnews.com)