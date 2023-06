Lirik Lagu dan Terjemahan Hero - Alan Walker feat Sasha Alex Sloan: Some Kind of Hero

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Hero yang dipopulerkan oleh Alan Walker bersama Sasha Alex Sloan.

Lagu berjudul Hero dirilis pada 5 Mei 2023 lalu.

Lagu Hero ini bercerita tentang sosok orang yang kehadirannya begitu bermakna sehingga kepergiannya membuat dirinya sangat terpuruk.

Simak lagu Hero yang dinyanyikan oleh Alan Walker feat Sasha Alex Sloan lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

[Verse]

Been here before, it's in my muscle memory

Pernah berada di sini sebelumnya, mash ada dalam ingatanku

I'm pretty sure, I recognize you

Aku sungguh yakin diriku mengenalimu

There is something in your eyes

Terdapat sesuatu yang berbeda di kedua matamu

Won't let you get away tonight

Aku tak akan membiarkanmu pergi malam ini

You leave me in the dark

Kau meninggalkanku dalam gelap

I'm stumbling around like I'm a question mark

Hingga ku goyah layaknya sebuah ketidakpastian

Wondering if you're around to catch me if I fall

Mempertanyakan apakah kau akan ada untuk menangkapku bila diriku teriatuh

If I come crashing to the wall

Dan bila aku hancur dan terpuruk

[Chorus]

Will you light me up, jumpstart my heart?

Akankah kau menghiburku, membuat hatiku utuh kembali?

I need someone, before the sun goes down

Ku membutuhkan seseorang, sebelum matahari terbenam

Who's gonna save me now?

Siapa yang akan menyelamatkanku sekarang?

Some kind of hero

Layaknya seorang pahlawan

I can't breathe

Rasanya sesak untuk bernatas

Hoping you're here to rescue me

Berharap dirimu ada di sini untuk menolongku

Before the sun goes down

Sebelum matahari terbenam

Who's gonna save me now?

Siapa yang akan menyelamatkanku sekarang?

Some kind of hero

Layaknya seorang pahlawan

[Verse 2]

Been here before, it's in my muscle memory

Pernah berada di sini sebelumnya, mash ada dalam ingatanku

I'm pretty sure I felt this energy

Aku sungguh yakin pernah merasakan energi ini sebelumnya

There's something in your touch

Terdapat sesuatu yang berbeda dari sentuhanmu

Something reminded me of us

Sesuatu yang mengingatkanku pada kita dulu

[Chorus]

Will you light me up, jumpstart my heart?

Akankah kau menghiburku, membuat hatiku utuh kembali?

I need someone, before the sun goes down

Ku membutuhkan seseorang, sebelum matahari terbenam

Who's gonna save me now?

Siapa yang akan menyelamatkanku sekarang?

Some kind of hero

Layakya seorang pahlawan

I can't breathe

Rasanya sesak untuk bernafas

Hoping you're here to rescue me

Berharap dirimu ada di sini untuk menolongku

Before the sun goes down

Sebelum matahari terbenam

Who's gonna save me now?

Siapa yang akan menyelamatkanku sekarang?

Some kind of hero

Layaknya seorang pahlawan

[Drop]

Some kind of hero

Layaknya seorang pahlawan

