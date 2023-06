Instagram Resmi FIFA World Cup Unggah Lagu 'Messi' Ciptaan Aldi Taher, Diserbu Netizen Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Aldi Taher, makin hangat menjadi buah bibir masyarakat, kini atas aksinya yang menciptakan lagu untuk bintang Timnas Argentina, Lionel Messi.

Diiringi petikan gitar, lagu ciptaan Aldi Taher tersebut berisi soal harapan agar Messi dapat datang ke Indonesia untuk laga Indonesia vs Argentina pada 19 Juni 2023.

Menariknya lagu ciptaan Aldi Taher untuk Messi itu sampai diunggah ulang oleh akun Instagram resmi FIFA World Cup, @fifaworldcup.

Tampak dalam unggahan @fifaworldcup, menampilkan kolase potongan video Lionel Messi saat berlaga di lapangan.

"Abang kita semua Leo Messi," bunyi caption unggahan tersebut.

"Why don't you come to Indonesia Mr Messi? Why?, please come to Indonesia Man, we waiting for you Bro, We love you," bunyi Aldi Taher dalam lagunya, mengawali video tersebut.

Selebritis Aldi Taher membuat sebuah lagu untuk membujuk Lionel Messi untuk datang ke Indonesia dalam laga FIFA Match Day Juni 2023 anatar Timnas Indonesia vs Argentina. Uniknya, FIFA mersepon lagu Aldi Taher dalam positngan resminya. (Instagram @alditaher.official)

Sontak unggahan Instagram resmi FIFA World Cup, @fifaworldcup tersebut mengundang komentar jenaka dari netizen Indonesia.

Bahkan beberapa publik figur hingga sosok yang akun Instagram-nya bercentang biru ikut serta meramaikan kolom komentar @fifaworldcup.

Tampak komedian Nopek Novian, memberikan komentar lewat akun Instagram-nya.

"Aldi taher guru besar kuuu," tulisnya lewat akun @nopeknovian.

Ada juga dari kelas korporasi Bank Mega, yang turut serta memberikan komentar.

"Bang denger ni bang @leomessi ampe dibuatin lagu sama bang @alditaher.official," tulis akun @bankmegaid.

Lionel Messi Tak Jadi Datang ke Indonesia

Kedatangan Lionel Messi di China sempat terhambat beberapa saat karena masalah paspor. Ada masalah paspor dengan kedatangan Messi ke China yang menyebabkan penundaan. Messi tampak dihadang beberapa petugas di bandara, tapi lihat De Paul terus mengawal Messi. (Tangkapan layar Twitter)

Sebelumnya, menggaung kabar Lionel Messi akan datang ke Indonesia dalam laga Indonesia vs Argentina.

Hal tersebut diperkuat dengan kabar Tim Tango yang awalnya bakal diperkuat kehadiran Lionel Messi.

