Lagunya Dipakai FIFA, Aldi Taher Awalnya Anggap Guyon, Kini Besar Kepala Merasa Layak Jadi Menteri

TRIBUNNEWS.COM - Betapa mengejutkan ketika lagu Aldi Taher dipakai sebagai backsound video aksi Lionel Messi yang diunggah di akun Instagram resmi FIFA World Cup.

Aldi Taher bahkan sempat tak percaya ketika adiknya yang memberi kabar mengenai hal itu.

Bahkan sempat ia mengira sebagai candaan meski sudah dikirimi link-nya.

"Tiba tiba dikirimim link. Bang, ini dia ngirim link. Gw bilang jangan bercanda, serius. Gw buka nih bro, tuh bang akunnya 42 juta (follower)," kata Aldi Taher ditemui di Studio Rumpi No Secret, Trans Tv, pada Kamis (15/6/2023).

Aldi terkesiap. Ia tak menyangka lagunya digunakan FiFA sebagai backsound aksi mega bintang timnas sepak bola Argentina tersebut.

"Gua kaget, jujur ya, ini FIFA ya 42 juta. Ini dia gambarnya. Ada muka Messi, jadi dia tahu suara gua," sambung mantan suami Dewi Perssik tersebut.

Diakuinya lagu tersebut dibuat secara spontan dan langsung di unggah di media sosialnya.

Baca juga: Instagram Resmi FIFA World Cup Unggah Lagu Messi Ciptaan Aldi Taher, Diserbu Netizen Indonesia

Jelang magrib, lagu itu viral setelah digunakan sebagai backsound oleh FIFA.

"Bang ini suara lu bang. Buset diposting aja sama FIFA World Cup itu kan (tingkat) dunia akun resminya," ungkapnya.

Diharapkannya lagu itu menggugah Messi datang ke Indonesia bersama timnas Argentina untuk menghadapi timnas Indonesia besutan Shin Tae Yong dan menikmati keindahan alam Indonesia.

Karena lagunya dipakai FIFA, Aldi Taher jadi besar kepala. Ia sesumbar merasa layak jadi menteri.

"Bismillah Pak Jokowi angkat saya jadi Menkominfo, saya mau infoin ke Messi Indonesia ini adalah tempat yang keren tempat yang indah," candanya.

"Masyarakatnya ramah, damai, makanannya enak enak ada rendang, gado-gado, karedok, cilok pokoknya harus dateng Mr Messi, (we're) waiting for you," terang Alsi.

"Mister Messi you must go to Indonesia, We can play tamiya together yes. Messi itu artis paling sopan (misi)," seloroh Aldi.

Kolase Tribunnews: Lagu Ciptaan Aldi Taher yang berisi soal Lionel Messi makin eksis, terlebih usai ada di unggahan instagram resmi FIFA World Cup. (Instagram @alditaher.official // Tangkap layar Instagram @fifaworldcup) ((Instagram @alditaher.official // Tangkap layar Instagram @fifaworldcup))

Namanya dibahas presiden, Aldi Taher: ini enggak mimpi kan?