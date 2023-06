Cerita Aldi Taher Diajak Konser dengan Harga Tiket Rp100 Juta

Bagaimana reaksi Aldi Taher soal tiket konsernya bertajuk Forplay: Tribute to Coldplay seharga Rp100 juta terjual dalam waktu singkat?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aldi Taher menceritakan awal mula diajak untuk membuat konser Tribute to Coldplay di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan.

Bahkan tiket yang dijual pun tidak sembarangan, yakni Rp200 ribu hingga Rp100 juta.

Baca juga: Aldi Taher Dapat Tawaran Manggung di Malaysia Usai Beberapa Lagunya Viral

Saat ini tiket seharga Rp100 juta tersebut telah laku terjual oleh seorang pengusaha.

Pencapaian tersebut menurutnya merupakan iringan doa dari sang ibu.

Mantan Suami Dewi Perssik ini bahkan awalnya tidak mengetahui jika tiket konsernya dengan nilai fantastis tersebut laku terjual.

Baca juga: Aldi Taher Kaget dan Terharu Lagu Ciptaannya Dipajang di Instagram FIFA World Cup

"Nah itu Alhamdulillah doa ibu, doa wartawan semua, awalnya gak taHu (tiket Rp100 juta soldout)," kata Aldi Taher saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Aldi Taher saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023). (TRIBUNNEWS.COM/Fauzi Nur Alamsyah)

Kemudian Aldi Taher menceritakan awal mula saat dirinya menerima telepon dari pihak Bengkel Space untuk membuat konser.

"Tiba-tiiba mereka calling saya, mas Aldi mau bikin konser disini, mba gak salah mba,mba mau nelpon JB (Justin Bieber) kali," ucap Aldi Taher.

Baca juga: Lagunya Dipakai FIFA, Aldi Taher Awalnya Anggap Guyon, Kini Besar Kepala Merasa Layak Jadi Menteri

"Enggak mas Aldi, kita bikin konser yuk, yaudah kita bikin konser look at the star," lanjutnya.

Kesempatan untuk konserpun tidak disia-siakan oleh Aldi Taher. Sehingga pihak penyelenggara bergerak cepat untuk segera mempromosikan konser Aldi Taher.

"Jadi tiba-tiba dibikin poster, dibikin war laku dalam waktu 1 menit, itu siapa yang beli, ngga nyangka, lebih mahal dari tiket Chris Martin Wakwaw," tuturnya.

Kemudian Aldi juga mengungkapkan alasan dirinya membuat konser bertajuk Forplay Aldi Taher Martin Live in Concert Tribute to Coldplay.

"Pasti kita pengen buat orang tersenyum, kalau kata pak Sandi Uno, yang kalah war tiket jangan sedih ada Coldplay nusantara Aldi Taher," pungkasnya.