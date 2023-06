Lirik dan Terjemahan Lagu Tell Her - Bruno Major: Tell Me That We'll Work It Out

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Tell Her yang dinyanyikan oleh Bruno Major.

Lagu Tell Her ini dirilis pada 16 Juni 2023.

Diketahui, lagu Tell Her menceritakan tentang hubungan yang sudah tidak dapat diperbaiki dan seseorang tersebut ingin mengulang waktu serta menyampaikan banyak hal sebelum semuanya terlambat.

Official video lagu Tell Her ini juga dirilis di YouTube Bruno Major pada 16 Juni 2023.

Lirik Lagu Tell Her - Bruno Major:

[Verse 1]

Tell her I'm sorry I missed her tonight

Tell her I asked if she's doing alright

We haven't spoken

But I can't stop saying her name

Tell her she brings out the best I can be

Tell her she floods every corner of me

Will she forgive me cos I'll never hold her to blame

[Chorus]

Morning can break her

Evening can take her

Still she will come back around

Nothing can shake her

Repeat or replace her

And I've finally figured that out now

[Verse ]

So tell her I know now what I should have said

But I took the words and wrote sad songs instead

I play them to strangers

But I'm always singing to her

[Chorus]

Morning can break her

Evening can take her

Still she will come back around

Nothing can shake her

Repeat or replace her

And I've finally figured that out now

[Verse 3]

Tell her she's more than I dreamed I would find

She's always there in the back of my mind

If you should see her

Ask her if we'll work it out

Ask her if we'll work it out

Tell me that we'll work it out

[Outro]

Tell her I'm trying my best to move on

Tell her I realise that she's really gone

Terjemahan Lagu Tell Her - Bruno Major:

Katakan padanya aku minta maaf aku merindukannya malam ini

Katakan padanya aku bertanya apakah dia baik-baik saja

Kita belum berbicara

Tapi aku tidak bisa berhenti menyebut namanya

Katakan padanya dia mengeluarkan yang terbaik yang aku bisa

Katakan padanya dia membanjiri setiap sudutku

Akankah dia memaafkanku karena aku tidak akan pernah menyalahkannya

Pagi bisa menghancurkannya

Malam bisa membawanya

Tetap saja dia akan kembali

Tidak ada yang bisa menggoyahkannya

Ulangi atau ganti dia

Dan akhirnya aku menemukan jawabannya sekarang

Jadi katakan padanya sekarang aku tahu apa yang seharusnya kukatakan

Tapi aku mengambil kata-katanya dan menulis lagu sedih sebagai gantinya

Aku memainkannya untuk orang asing

Tapi aku selalu bernyanyi untuknya

Pagi bisa menghancurkannya

Malam bisa membawanya

Tetap saja dia akan kembali

Tidak ada yang bisa menggoyahkannya

Ulangi atau ganti dia

Dan akhirnya aku menemukan jawabannya sekarang

Katakan padanya dia lebih dari yang aku impikan akan aku temukan

Dia selalu ada di belakang pikiranku

Jika kamu harus melihatnya

Tanyakan padanya apakah kita akan menyelesaikannya

Tanyakan padanya apakah kita akan menyelesaikannya

Katakan padaku bahwa kita akan menyelesaikannya

Katakan padanya aku mencoba yang terbaik untuk melanjutkan

Katakan padanya aku menyadari bahwa dia benar-benar pergi

(Tribunnews.com)