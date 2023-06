The Corrs Bakal Gelar Konser di Jakarta pada 18 Oktober 2023, Ini Harga Tiketnya

The Corrs Bakal Gelar Konser di Jakarta pada 18 Oktober 2023. Band pop rock asal Irlandia, The Corrs akan menggelar konser di Jakarta pada 18 Oktober 2023.

Konser The Corrs yang akan digelar di Jakarta bertajuk 'THE CORRS LIVE IN JAKARTA'.

Hal tersebut diumumkan oleh pihak promotor, Ravel Entertainment melalui Instagram pada Sabtu (17/6/2023), hari ini.

"The wait is finally over! Irish Phenomenal Superstars, @thecorrsofficial , are finally coming to Jakarta!" tulis akun tersebut.

Konser The Corrs tersebut akan digelar lebih tepatnya di Beach City International Stadium Ancol.

Tiket Konser The Corrs di Jakarta

Ravel Entertainment telah mengumumkan harga tiket konser The Corrs di Jakarta.

Adapun untuk pembelian tiket konser The Corrs akan dibuka pada 21 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.

Penggemar dapat membeli tiket konser The Corrs melalui www.thecorrsjakarta.com.

Namun, tiket tersebut akan dibagi menjadi 5 kategori.

Tiket termurah yaitu pada kategori Bronze dengan harga Rp 1.000.000.

Sedangkan tiket termahal yaitu untuk kategori VIP Platinum dengan harga Rp 4.500.000.

Selengkapnya, berikut harga tiket konser The Corrs di Jakarta:

1. Festival (Standing): Rp 2.000.000