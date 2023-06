Lirik Lagu dan Terjemahan Bluffin - Gucci Mane ft Lil Baby: I Done Killed and Been Ballin' It Up

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan Bluffin yang dipopulerkan oleh Gucci Mane yang berkolaborasi dengan Lil Baby.

Lagu Bluffin dari Gucci Mane ft Lil Baby tersebut dirilis pada hari Jumat (16/6/2023), kemarin.

Simak lirik lagu dan terjemahan bahasa indonesia Bluffin - Gucci Mane dibawah ini:

Cutter, cut that shit up, man

[Verse 1: Lil Baby]

Switch the 'Rari when I want, we at the other, other spot

Me and bro ain't swappin' out our jewels, this another watch

I get all types of bags in, I'm a different hot

Shrooms, sex on the private jet, this a different high

I'm with the clappers

Brodie changed his life but he an ex kidnapper

Ain't tryna go there with you, weird ass actors

And rappers or whatever you call yourself

I got five cellphones, tell them niggas to call my bluff

Delete shit, I don't post, I can't show them folks all of this stuff

Turnin' up the business, I done killed and been ballin' it up

Older niggas postin' motivation, they holdin' they nuts

Keep the windows clear, so them pussy niggas can see the guts

Colors, she thinkin' I'm stubborn

But, baby, I'm the catch, I catch up with you when I can

Need a camera crew, everything we do it should be on for him

We came through a hundred deep, I seen you with your boyfriend

Horse power, I was in a 'Rari, I was with a barbie, I had on Martin

I call Lauren, my new-new, yeah-yeah, my boo

Shit I rap 'bout be all facts, I'm livin' out my truth

He think he this 'cause he bought that, bruh, I copped bruh one too

We havin' motions for real, plural, everybody gettin' money

I took off on niggas, real bad, everybody act funny

Life a hard pill to swallow, nigga, everybody gotta stomach

I tried to show niggas the right way, so everybody'll be on one

[Verse 2: Gucci Mane]

I taught the lead by example, helped everybody get money

I quit lean and stopped gamblin', I'm an ex codeine junkie (Lean)

Stayed in motels with my family and did pushups with my blanket

Used to work abroad for my brother'nem, but I ain't never been no flankin' (No)

Some nigga tried me but couldn't call me, just a young nigga, they jumped me

One nigga still think he got one up on me, but his day still comin' (Wow)

I don't make threats nor promise, I just drop bands like commas

Don't even ask me 'bout dead folks, 'cause I ain't got no comment (Yeah)

I want my M's up to one, two, three, four, five one-hundred (Go)

I ain't arguin' on no internet, I'm not Wack100 (No)

Miami with no shirt just to show off the tats on my stomach (Man)

Niggas old and broke, and out of shape, it sick, make me vomit

It's been eighteen year later and my stock still ain't plummet

Had to bet on myself, and made somethin' from nothin' (Yeah)

Niggas sayin' they did this and that, for me y'all ain't did nothin'

Nigga gon' throw they hand in and stop all that bluffin' (It's Gucci)

Terjemahan bahasa indonesia

Pemotong, potong kotoran itu, kawan

Ganti 'rari saat saya mau, kami di tempat lain, tempat lain

Aku dan bro tidak akan menyapu perhiasan kita, arloji lain ini

Saya mendapatkan semua jenis tas, saya sangat panas

Shrooms, seks di jet pribadi, ini sangat tinggi

Saya dengan clappers

Brodie mengubah hidupnya tetapi dia seorang mantan penculik

Ain't tryna pergi ke sana bersamamu, aktor pantat aneh

Dan rapper atau apa pun yang Anda sebut diri Anda sendiri

Saya mendapat lima ponsel, memberi tahu mereka niggas untuk memanggil tebing saya

Hapus kotoran, saya tidak memposting, saya tidak bisa menunjukkan kepada mereka semua barang ini

Membalikkan bisnis, saya sudah bunuh dan telah ballin '

Motivasi niggas yang lebih tua, mereka memegangnya gila

Jaga agar jendela tetap jernih, jadi mereka niggas vagina dapat melihat nyali

Warna, dia berpikir 'aku keras kepala

Tapi, sayang, aku tangkapannya, aku menyusulmu saat aku bisa

Butuh kru kamera, semua yang kita lakukan harus terjadi untuknya

Kami melewati seratus dalam, saya melihat Anda dengan pacar Anda

Kekuatan kuda, saya berada di 'rari, saya bersama barbie, saya punya martin

Saya menelepon Lauren, baru saya, ya-ya, boo saya

Sial aku rap 'pertarungan menjadi semua fakta, aku hidup dari kebenaranku

Dia pikir dia ini karena dia membeli itu, bro, aku juga copped bruh

Kami memiliki gerakan untuk uang nyata, jamak, semua orang mendapatkan uang

Saya berangkat dengan niggas, sangat buruk, semua orang bertingkah lucu

HIDUP PIL yang sulit untuk ditelan, nigga, semua orang harus perut

Saya mencoba menunjukkan niggas dengan cara yang benar, jadi semua orang akan berada di satu

[Ayat 2: Gucci Mane]

Saya mengajar memimpin dengan memberi contoh, membantu semua orang mendapatkan uang

Saya berhenti ramping dan berhenti berjudi, saya seorang mantan pecandu kodein (lean)

Tinggal di motel bersama keluarga saya dan melakukan pushup dengan selimut saya

Dulu bekerja di luar negeri untuk saudara laki -laki saya, tetapi saya tidak pernah tidak ada flankin '(tidak)

Beberapa nigga mencoba saya tetapi tidak bisa menelepon saya, hanya nigga muda, mereka melompat saya

Seorang nigga masih berpikir dia berhasil, tapi harinya masih datang (wow)

Saya tidak membuat ancaman atau janji, saya hanya menjatuhkan band seperti koma

Jangan tanya saya 'tentang orang mati,' karena saya tidak mendapat komentar (ya)

Saya ingin M saya hingga satu, dua, tiga, empat, lima seratus (pergi)

Saya tidak berdebat di internet, saya tidak wack100 (tidak)

Miami tanpa kemeja hanya untuk memamerkan tats di perutku (man)

Niggas tua dan bangkrut, dan tidak berbentuk, sakit, membuatku muntah

Sudah delapan belas tahun kemudian dan stok saya masih belum jatuh

Harus bertaruh pada diriku sendiri, dan membuat sesuatu dari nothin '(ya)

Niggas mengatakan mereka melakukan ini dan itu, bagi saya kalian tidak melakukannya

Nigga gon 'melempar mereka menyerahkan dan menghentikan semua bluffin' (ini gucci)

