Lirik Lagu dan Terjemahan Hello My Love - Westlife: I've Been Searching For Someone Like You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Hello My Love yang dipopulerkan oleh Westlife.

Lagu berjudul Hello My Love dirilis pada 11 Januari 2019 lalu.

Lagu Hello My Love ini bercerita tentang seseorang yang sangat bersyukur telah dipertemukan dengan pendamping hidup yang baik dan tulus.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Better Man - Westlife: How Do You Lose The One You Love?

Simak lagu Hello My Love yang dinyanyikan oleh Westlife lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

No one knows 'bout the things that I've been through with you

Tak ada yang tahu tentang hal-hal yang kualami denganmu

There were times I'd drive you nearly mental

Ada saat-saat aku membuatmu hampir merusak batin

But when you're mad, you're still beautiful

Tapi saat kau marah, kau tetap cantik

And I know that I'm punching way above

Dan aku tahu berhubungan romantic

So lucky that we fell in love

Sangat beruntung kita jatuh cinta

Sometimes I wonder am I enough?

Terkadang aku bertanya-tanya apakah aku cukup?

'Cause you could have someone without a belly or a temper

Karena kau bisa memiliki seseorang tanpa perut buncit atau tanpa amarah

Perfect teeth, hair growing where it's meant to

Gigi yang sempurna, rambut tumbuh di tempat yang seharusnya

You know my lips are all I can hold against you

Ketahuilah bibirku yang bisa berpegang padamu

This is all that I'll ever need, you and I

Ini semua yang kubutuhkan, kau dan aku

Hello, my love

Hallo, cintaku

I've been searching for someone like you

Telah kucari seorang sepertimu

For most my life

Untuk sebagian besar hidupku

Happiness ain't a thing I'm used to

Kebahagiaanku bukan hal yang biasa kulakukan

You could have fallen hard for anyone

Kau bisa saja jatug cinta pada siapa pun

Plenty of fish in the sea, hey now

Banyak orang lain yang bisa berhubungan, hei sekarang

For all of time, now I know

Sekian lama, kini aku tahu

It's just my angel and me

Hanya malaikatku dan aku

No one knows 'bout all the good things you do

Tak ada yang tahu tentang senua hal baik yang kau lakukan

When people take advantage of you

Saat orang memanfaatkanmu

Your heart is pure and so beautiful

Hatimu murni dan sangat indah

And I know that it's just the way you are

Dan aku tahu kau memang seperti itu

Father's eyes, but mother's daughter

Mata ayah tapi putri ibu

And you tell me that you don't give enough

Dan kau memberi tahuku bahwa kau tak cukup memberi

And now I found someone with all the boxes that I want ticked

Dan sekarang aku menemukan seseorang dengan semua kotak yang inginku tandai

'Cause your love is all I ever wanted

Karena cintamu adalah semua yang aku inginkan

Set my heart on fire, I needed something

Membakar hatiku, aku butuh sesuatu

This is all I wanted to be, you and I

Ini yang aku inginkan, kau dan aku

Hello, my love

Halo cintaku

I've been searching for someone like you

Telah kucari seseorang sepertimu

For most my life

Untuk sebagian besar hidupku

Happiness ain't a thing I'm used to

Kebahagiaan bukan hal yang biasa kulalukan

You could have fallen hard for anyone

Kau bisa saja jatuh cinta pada siapa pun

Plenty of fish in the sea, hey now

Banyak orang lain yang bisa berhubungan, hei sekarang

For all of time, now I know

Sekian lama, kini aku tahu

It's just my angel and me

Hanya malaikatku dan aku

'Cause you could have someone without a belly or a temper

Karena kau bisa memiliki seseorang tanpa perut buncit atau tanpa amarah

Perfect teeth, hair growing where it's meant to

Gigi yang sempurna, rambut tumbuh di tempat yang seharusnya

You know my lips are all I can hold against you

Ketahuilah bibirku yang bisa berpegang padamu

This is all that I'll ever need, you and I

Ini semu yang kubutuhkan, kau dan aku

Hello, my love

Halo cintaku

I've been searching for someone like you

Telah kucari seseorang sepertimu

For most my life

Untuk sebagian besar hidupku

Happiness ain't a thing I'm used to

Kebahagiaan bukan hal yang biasa kulalukan

You could have fallen hard for anyone (Anyone)

Kau bisa saja jatug cinta pada siapa pun (Siapa pun)

Plenty of fish in the sea, hey now

Banyak orang lain yang bisa berhubungan, hei sekarang

For all of time, now I know

Sekian lama, kini aku tahu

It's just my angel and me

Hanya malaikatku dan aku

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Queen of My Heart - Westlife: Ill Always Look Back as I Walk Away

(Tribunnews.com)