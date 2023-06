Taylor Swift menggelar konser yang bertajuk 'The Eras Tour' di Singapura. Berikut perkiraan setlist konser Taylor Swift The Eras Tour di Singapura 2024.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut perkiraan setlist konser Taylor Swift The Eras Tour di Singapura 2024.

Diketahui, Taylor Swift menggelar konser yang bertajuk 'The Eras Tour' di berbagai negara.

Di Asia, konser Taylor Swift 'The Eras Tour' akan digelar di Singapura selama 3 hari yakni pada 2-4 Maret 2023.

Konser Taylor Swift 'The Eras Tour' di Singapura ini tepatnya akan digelar di National Stadium.

Menurut konser 'The Eras Tour' yang telah digelar pertama kali di Glendale, California pada 17 Maret, lalu, Taylor Swift membawakan 44 lagu.

Oleh karena itu, 44 lagu yang dibawakan pada saat itu bisa saja dinyanyikan kembali oleh Taylor Swift di konser 'The Eras Tour' di Singapura, mendatang.

Dikutip dari Popbuzz.com, berikut perkiraan 44 lagu setlist konser Taylor Swift 'The Eras Tour' di Singapura 2024:

1. Miss Americana & The Heartbreak Prince (shortened)

2. Cruel Summer

3. The Man

4. You Need To Calm Down (shortened)

5. Lover

6. The Archer

7. Fearless (shortened)