Lirik dan Terjemahan Lagu Best Friend - Rex Orange County: I Wanna be your Favorite Boy

Lirik dan terjemahan lagu Best Friend - Rex Orange County. Sempat viral di TikTok dengan petikan lirik 'I wanna be your favorite boy'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Best Friend yang dinyanyikan oleh Rex Orange County.

Lagu Best Friend - Rex Orange County ini sempat viral di TikTok untuk musik pengisi video konten.

Diketahui, Rex Orange County merilis lagu Best Friend pada 2017 lalu.

Satu petikan lirik lagu Best Friend - Rex Orange County yang menjadi viral di TikTok yakni 'I wanna be your favorite boy'.

Sementara itu lagu Best Friend - Rex Orange County mengisahkan tentang seorang lelaki yang berharap dirinya dapat dicintai oleh perempuan yang disukainya.

Simak lirik dan terjemahan lagu Best Friend - Rex Orange County berikut:

Lirik dan Terjemahan Lagu Best Friend - Rex Orange County

I should've stayed at home

Seharusnya aku diam di rumah

'Cause right now I see all these people that love me

Karena saat ini aku melihat semua orang yang mencintaimu

But I still feel alone

Tapi masih merasa sendiri

Can't help but check my phone

Mau tak mau aku mengecek ponselku

I could've made you mine

Aku bisa saja membuatmu jadi milikmu

But no, it wasn't meant to be and see I wasn't made for you

Tapi aku tak ingin seperti itu dan aku sadar aku bukan ditakdirkan untukmu

And you weren't made for me

Dan kau tak tercipta untukmu