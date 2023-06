Profil Shin Hye Sun, Aktris Korea yang Dikabarkan Berpacaran dengan Ji Chang Wook

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Shin Hye Sun, artis Korea yang dikabarkan berpacaran dengan Ji Chang Wook.

Shin Hye Sun lahir pada 31 Agustus 1989.

Dikutip dari Tribun Lampung, Shin Hye Sun pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Nasional Seni Tradisional Korea lalu dilanjutkan di Universitas Sejong (Seni Film).

Shin Hye Sun sudah memiliki keinginan untuk berakting sejak duduk di bangku Sekolah Dasar.

Ketika masih muda, Shin Hye Sun ingin menjadi seorang aktris untuk bertemu dengan Won Bin yang ada di 'Autumn in My Heart' saat itu.

Diketahui, Shin Hye Sun merupakan artis Korea yang berada di bawah naungan YNK Entertainment.

Shin Hye Sun memulai debutnya pada 2012 dengan School 2013.

Sebagai informasi, Shin Hye Sun pernah membintangi drama Korea berjudul 'See You in My 19th Life' bersama Ahn Bo Hyun.

Dalam drama tersebut, Shin Hye Sun berperan menjadi Ban Ji Eum yang dikabarkan tayang pada pertengahan 2023.

Selain 'See You in My 19th Life', terdapat beberapa film lain yang dibintangi Shin Hye Sun.

Di antaranya One Summer Night, Return Match, A Violent Prosecutor, A Day, dan Innocence.

Tak hanya itu, ada pun beberapa drama yang juga dibintangi Shin Hye Sun, yakni Angel Eyes, High School King of Savvy, Oh My Ghost, She Was Pretty, Five Enough, Legend of the Blue Sea, Stranger, My Golden Life, Still 17, The Hymn of Death, Angel's Last Mission: Love, Stranger 2 dan Mr. Queen.

Shin Hye Sun (kiri) dan Ji Chang Wook (kanan) - Shin Hye Sun dan Ji Chang Wook dikabarkan berpacaran karena syuting drama bersama dengan judul 'Welcome to Samdalri'. (kbizoom)

Shin Hye Sun Dikabarkan Berpacaran dengan Ji Chang Wook

Artis Korea Shin Hye Sun dan Ji Chang Wook dikabarkan berpacaran.