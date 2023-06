Chord Gitar dan Lirik Lagu Nemen - Denny Caknan feat Gilga Sahid

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi kenamaan Denny Caknan menyanyikan lagu berjudul "Nemen".

Baru-baru ini Denny Caknan mengunggah lagu "Nemen" yang ia nyanyikan bersama Gilga Sahid di DC. PRODUCTION.

Lagu ini bertema patah hati, di mana seseorang merasa tersakiti karena melihat pasangannya pergi bersama selingkuhannya.

Berikut chord Gitar dan lirik lagu patah hati berjudul "Nemen" ciptaan Gildcoustic yang dinyayikan Denny Caknan feat Gilga Sahid.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Nemen - Gildcoustic

Intro C D Bm Em

Am-Bm-C-A/C#-D

C D Em

kudune kowe ngerti

C D G

tresnoku nomer siji

C D Bm Em

penak'e lehmu blenjani janji

Am D G

kowe tego nglarani

.

C D Em

usahaku wes ra kurang kurang

C D G

gematiku wes pol polan

C D

pas aku dolan jebul

Bm Em

ketemu kowe neng dalan

Am D G

kowe konangan gendakan

.

C D G

ngomongo jalokmu pie?

Bm C D G

tak turutane tak usahakne

C D

aku ra masalah

Bm Em

yen kon berjuang dewe

Am D G

sing penting kowe bahagia endinge

Chorus

C D Bm

nanging ngopo walesanmu neng aku

E Am

kowe luwih milih dek'e

D G G7

kowe ninggal aku ninggal tatu

C D Bm Em

kurang opo nek ku mertahanke kowe

Am D G

kowe malah ngeboti liane

.

Int. C D Bm Em Am D G

hooooooo

C D Bm Em

huuu uu

.

Am D

pikiren bahagiamu aku gampang

C D Bm

ngomongo jalukmu pie?

E Am D G

tak turutane tak usahakne

C D

aku ra masalah

Bm Em

yen kon berjuang dewe

Am D G

sing penting kowe bahagia endinge

Chorus

C D Bm

nanging ngopo walesanmu neng aku

E Am

kowe luwih milih dek'e

D G G7

kowe ninggal aku ninggal tatu

C D Bm Em

kurang opo nek ku mertahanke kowe

Am D G E

kowe malah ngeboti liane

.

D E C#m

oh nanging ngopo walesanmu neng aku

F# Bm

kowe luwih milih dek'e

E A A7

kowe ninggal aku ninggal tatu

D E C#m F#m

kurang opo nek ku mertahanke kowe

Bm E A F#m

kowe malah ngeboti liane

Bm E A F#m

kowe malah milih wong kae

Bm E A

jebul aku mbok anggep sepele

