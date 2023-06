Jadwal Tayang Film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bandung dan Makassar Rabu, 28 Juni 2023

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny - Jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di bioskop XXI Bandung dan Makassar hari ini, Rabu (28/6/2023).

TRIBUNNESS.COM - Simak jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di bioskop XXI Bandung dan Makassar hari ini, Rabu (28/6/2023).

Tayang perdana Rabu ini, film Indiana Jones and the Dial of Destiny berdurasi tayang 2 jam 34 menit dengan bergenre aksi petualang.

Film ini disutradarai oleh James Mangold dan naskahnya ditulis oleh dirinya Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, dan David Koepp.

Garapan dari rumah produksi 20th Century Studios, film Indiana Jones and the Dial of Destiny dibintangi oleh Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Karen Allen, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, John Rhys-Davies, Toby Jones, Thomas Kretschmann.

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny ini mengisahkan tentang seorang arkeolog yang kembali beraksi dan berpacu dengan waktu untuk mengambil artefak legendaris.

Baca juga: Jadwal Tayang Film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop Medan dan Surabaya, 28 Juni 2023

Dikutip dari 21cineplax.com, arkeolog tersebut Indiana Jones yang berlatar belakang tahun 1969.

Jadwal Tayang Film Indiana Jones and the Dial of Destiny

1. Bioskop XXI Bandung

- Braga XXI

/12.00//15.05//18.10//21.15/

- BTC XXI

/12.00//15.05//18.10//21.15/

- Ciwalk XXI

/11.45//12.15//14.50//15.20//17.55//18.25//21.00//21.30/