Lirik dan Terjemahan Lagu It Goes Like Nanana - Peggy Gou: I Can’t Explain I Got A Feeling

Video Clip It Goes Like (Nanana) - Peggy Gou - Lirik dan terjemahan lagu It Goes Like (Nanana) - Peggy Gou. Viral di TikTok dengan petikan lirik 'I can’t explain I got a feeling that I just'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan lirik lagu It Goes Like (Nanana) yang dibawakan oleh Peggy You.

Lagu It Goes Like (Nanana) belakangan ini mulai viral di TikTok saat dibawakan oleh Peggy Gou di satu tur dunianya.

Bahkan lagu It Goes Like (Nanana) - Peggy Gou viral di TikTok sebelum lagu tersebut dirilis secara resmi.

Namun, diketahui saat ini lagu It Goes Like (Nanana) - Peggy Gou sudah dapat didengarkan melalui platform streaming musik.

Dalam lagu It Goes Like (Nanana) - Peggy Gou terdapat petikan lirik 'I can’t explain I got a feeling that I just'.

Untuk mengetahui makna yang terkandung, simak lirik dan terjemahan lagu It Goes Like (Nanana) - Peggy Gou berikut ini:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan 2 On - Tinashe: Swear this Marijuana Keep it Cracking

Lirik dan Terjemahan Lagu It Goes Like (Nanana) - Peggy Gou

I Can’t Explain

Aku Tidak Bisa Jelaskan

I Got A Feeling That I Just

Aku punya Perasaan Bahwa aku Hanya

I Can’t Erase

Aku Tidak Bisa Menghapus

Just A Feeling That I Won’t

Hanya Perasaan Bahwa Aku Tidak Akan

Won’t Leave Behind

Tidak Akan Meninggalkan

Because It’s Something That Is On

Karena Itu Sesuatu Yang ada

Is On My Mind

Dipikiranku